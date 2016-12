Gult kort var ved at koste ægteskabet

TV 2 SPORT går i en dokumentar-serie tæt på The White Puma og hans familie igennem en sæson i USA, hvor Jimmy Nielsen nu er træner

Der findes gule kort af den slags, der giver karantæne, hvis man får for mange af dem. Og så findes der den slags gule kort, som man får, når man er millimeter fra at gå over en streg, der vil få uoverskuelige konsekvenser.

Det var et gult kort af den sidste slags, som Janni K. Nielsen valgte at uddele til sin mand, Jimmy, tilbage i 2004.

Dengang trak AaB-målmanden Jimmy Nielsen de helt store overskrifter i landets formiddagsblade som 'Casino Jimmy' med en kæmpe spillegæld.

- Vi kalder det, at det var dengang, han fik det gule kort, og der var ikke langt til det røde derfra, for der er også grænser for, hvad man skal finde sig i, fortæller Janni K. Nielsen ærligt i shorts-serien 'The White Puma - en gamblers second chance' om Jimmy Nielsens nye tilværelse i USA.

Jimmy Nielsen Født 6. august 1977 1994-95 Millwall

1995-07 AaB (DM-guld 1999)

2007-08 Leicester

2008-10 Vejle

2010-13 Sporting Kansas City (mester 2013)

17 U21-landskampe

Tilbage i 2004 var Jimmy Nielsen 26 år og havde et spilleproblem. Et spilleproblem så stort, at han i sidste ende måtte sælge sit hus for at kunne betale sin spillegæld.

Det er den slags konflikter, der kan være med til at splitte en familie ad. Og det var også tæt på, at Jimmy Nielsens kone, Janni, havde smidt sin mand på porten.

Det var kun fordi den gældsramte målmand valgte at se problemerne i øjnene i et møde med fru Janni, hendes mor og daværende sportschef i AaB, Lynge Jakobsen, at familien kom igennem den hårde tid. Og fordi Janni K. Nielsen valgte at tro på, at der var en fremtid for ægteparret.

- Inden vi går ind på Lynges kontor standsede min mor op og sagde, hvis Jimmy er værd at kæmpe for, så kæmper vi sammen. Og så gik vi ind til Lynge, fortæller Janni K. Nielsen om ægteskabets sværeste tid.

Jimmy Nielsen valgte efterfølgende at tage imod hjælp mod ludomani og fik sit ægteskab på rette spor igen.

USL - United Soccer League Har eksisteret siden 2011

Rangeret som tredje højeste liga i USA efter MLS og NASL

30 hold fordelt på to conferences

MLS-holdenes andethold må deltage

Forsvarende mester: New York Red Bulls II

Flest mesterskaber: Orlando FC (2 titler)

I dag er nordjyden cheftræner i USA i Oklahoma City Energy FC i USL - United Soccer League. Den tredjebedste række.

Du kan se hele serien 'The White Puma - en gamblers second chance' på TV 2 Play lige her. Det første afsnit er gratis. I shorts-serien følger vi Jimmy Nielsens liv i det amerikanske midtvest, hvor tornadoer og skydevåben er hverdagskost, men hvor familien Nielsen har slået rødder efter en række turbulente år.