Laudrup taber igen og halter efter eksklub i Qatar

Det kører ikke for Mister Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

Det endte med et bittert nederlag for Michael Laudrup og Al-Rayyan, som var foran indtil ti minutter før tid.

Michael Laudrup har fået en svingende start i Qatar som cheftræner i fodboldklubben Al-Rayyan.

Onsdag aften tabte Michael Laudrups tropper for tredje gang i de seneste fem ligakampe.

Michael Laudrup var tilmed vidne til, at holdet smed en 1-0-føring i de sidste ti minutter og skuffende tabte 1-2 ude til Al Khor.

Forsvarsspilleren Gonzalo Viera fra Uruguay havde ellers bragt Al-Rayyan planmæssigt foran i midten af første halvleg, men det gik helt galt til slut.

På to mål i det 83. og 88. minut vendte det undertippede hjemmehold det truende nederlag til en overraskende sejr.

Al-Rayyan har formået at hente 22 point i de første 13 kampe, og det rækker til en placering som nummer fem.

Med onsdagens nederlag har Al-Rayyan et godt stykke op til den absolutte top, hvor det er et mål for Michael Laudrup at befinde sig.

Michael Laudrups tidligere klub Lekhwiya vandt onsdag med hele 10-0 hjemme over Al-Shahaniya og fører ligaen med 33 point efter 13 kampe.

Michael Laudrup har som træner ført Lekhwiya til mesterskabet i Qatars bedste fodboldrække i 2015.