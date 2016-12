Medier: Bendtners plageånd bliver træner i danskerklub

Hecking ligner en ny mand i spidsen for Borussia Mönchengladbach. Foto: ODD ANDERSEN / Scanpix Denmark

Dieter Hecking overtager ifølge Bild og Kicker trænersædet i Borussia Mönchengladbach.

Den tidligere Wolfsburg-træner Dieter Hecking bliver cheftræner i Borussia Mönchengladbach.

Det erfarer avisen Bild og fodboldmagasinet Kicker.

52-årige Hecking skal forsøge at styre Mönchengladbach-holdet med Jannik Vestergaard og Andreas Christensen gennem den øjeblikkelige krise efter onsdagens fyring af André Schubert.

Dieter Hecking har senest været ansat hos bundesligarivalen Wolfsburg, hvor han blev fyret i oktober efter en skidt sæsonstart.

Igennem små to sæsoner var Hecking chef for Nicklas Bendtner i Wolfsburg, og det er sandsynligvis ikke en tid, som den danske angriber husker tilbage på med den største glæde.

Bendtner blev flere gange kritiseret for at yde for lidt til træning af Hecking.

I foråret blev samarbejdet mellem Bendtner og Wolfsburg bragt til ophør.

Ifølge Bild og Kicker får Dieter Hecking en kontrakt frem til 2019 i Mönchengladbach.

Klubben indtager en skuffende 14.-plads i Bundesligaen med 16 point efter 16 spillerunder. I sidste sæson sluttede Mönchengladbach på ligaens fjerdeplads.