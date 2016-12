Silkeborg forlænger med georgisk angriber

Skhirtladze jubler efter en scoring. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Davit Skhirtladze har sat sin underskrift på en ny kontrakt med Silkeborg IF. Den varer til sommeren 2019.

Superligaklubben Silkeborg IF forlænger aftalen med den georgiske angriber Davit Skhirtladze, skriver klubben i en pressemeddelelse.

De to parter har nu papir på hinanden frem til sommeren 2019.

Angriberen kom til klubben fra AGF, hvor han aldrig blev nogen succes, men i Silkeborg har han spillet sig til en stamplads i holdets frontlinje.

Det har blandt andet resulteret i syv sæsonmål indtil videre i Alka Superligaen.

- Vi tror i SIF på, at han stadig har et uudfoldet potentiale, og det regner vi med at kunne forløse i den kommende kontraktperiode, siger klubbens manager, Peter Sørensen i pressemeddelelsen.

Peter Sørensen og Skhirtladze havde en fælles fortid i AGF, hvor Peter Sørensen tidligere var cheftræner. Den 23-årige angriber tror ligesom sin træner på, at det er i Silkeborg, han bedst kan udvikle sit spil de kommende år.

- Jeg har taget et stort skridt fremad i det seneste år. Jeg kendte Peter Sørensen fra AGF, og han har været med til at løfte mit spil, så jeg nu er fast mand, siger Davit Skhirtladze i pressemeddelelsen.

- Jeg tror på, at jeg kan blive endnu bedre i de kommende sæsoner.

Siden skiftet til Silkeborg for et år siden er det blevet til 35 kampe og 13 mål i den røde trøje. Efter en skidt start på sæsonen er oprykkerne fra Silkeborg kravlet op på tiendepladsen i Superligaen efter 21 af grundspillets 26 kampe.