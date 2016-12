Superligaklub fyrer direktøren og annoncerer dundrende underskud

Det har holdt hårdt for Esbjerg i Superligaen - nu tager klubben konsekvensen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Esbjerg bekræfter nu, at klubben stopper samarbejdet med den administrerende direktør.

Fodboldklubben Esbjerg meddeler på sin hjemmeside, at man stopper samarbejdet med administrerende direktør Hans-Peter Rasmussen, men først når man har fundet en afløser. Samtidig skriver klubben, at man forventer et underskud i omegnen af 30 millioner kroner.

Det er kun fire måneder siden, at Hans-Peter Rasmussen blev ansat i Esbjerg. Han har tidligere været direktør hos Alka Superliga-konkurrenten Randers FC.

- Vi har gennemlevet et år, hvor de forudsætninger, Hans-Peter Rasmussen blev ansat under, løbende har ændret sig, siger bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen til klubbens hjemmeside.

- Der vil i fremtiden være behov for en leder med en anden baggrund, end den han besidder fra sine ledelsesposter i den kommercielle verden.

Samtidig har klubben også erfaret, at det lokale kendskab har større betydning, end man havde forventet.

- Vi har derudover undervurderet betydningen af at have en administrerende direktør med rod i det sydvestjyske område, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Sammen med ændringerne i ledelsen kommer meddelelsen om, at klubben står til at notere et underskud i den absolut tunge ende for 2016.

- Sideløbende er der ved udsigten til et underskud på 30 mio. kr. før skat i 2016 fokus på økonomisk genopretning af selskabet. Lavere indtægter fra tv og tilskuere samt ekstraordinære omkostninger til flere fratrædelser vil tynge i årsregnskabet, står der ligeledes på klubbens hjemmeside.

Esbjerg ligger nummer 12 i Superligaen ved vinterpausen.