Zlatan anbefaler 'hot' svensker til United: Han er klar

Victor Lindelöf i aktion for Benfica i Champions League. Foto: FRANCISCO LEONG / Scanpix Denmark

Han er 22 år, brandvarm og ifølge Zlatan Ibrahimovic klar til at tage det store skridt videre.

Den 22-årige svensker Victor Lindelöf har fået en af den slags anbefalinger, der nok bliver lagt lidt ekstra mærke til.

Det er nemlig kongen af svensk fodbold Zlatan Ibrahimovic, der nu giver den unge Benfica-spiller et par velmente ord med på vejen.

Lindelöf er blevet kædet sammen med et skifte til Manchester United, hvor den 13 år ældre Ibrahimovic til daglig huserer.

- Han vokser, og han har masser af ansvar på landsholdet nu. Jeg mener, han er klar til de store klubber. Han må beslutte, hvad han helst vil, alt efter hvordan situationen ser ud, siger Ibrahimovic til Sky Sports.

- Jeg ved, at han er 'hot' på transfermarkedet, så han må træffe det rette valg.

Der er altid masser af fodboldfygter, når tiden nærmer sig et transfervindue, og flere har peget på, at Manchester United vil gå efter Lindelöf allerede i januars vindue. Der har nemlig været skadesproblemer i Uniteds forsvar.

Lindelöf kom til Benfica allerede som 17-årig, og er indtil videre noteret for 11 landskampe. Han spillede blandt andet alle tre kampe for Sverige under sommerens EM.