Christian Eriksen ser Tottenham som titelkandidat

Christian Eriksen Foto: Dylan Martinez / Scanpix Denmark

Tottenham er blandt kandidaterne til at vinde det engelske mesterskab i denne sæson, mener Christian Eriksen.

Tottenham er ti point efter førerholdet Chelsea i Premier League knap midtvejs i sæsonen, men det får ikke Tottenhams danske islæt, Christian Eriksen, til at afskrive holdet som titelkandidat.

Adspurgt om han stadig ser Tottenham som en del af titelkampen, siger Eriksen til Sky Sports:

- Ja, 100 procent. Helt sikkert.

Christian Eriksen scorede i holdets kamp mod netop Chelsea i slutningen af november, men kort før pausen udlignede Chelsea, og Antonio Contes Chelsea-mandskab tog alle tre point med endnu et mål i anden halvleg.

Christian Eriksen mener dog, at den kamp viser, at Tottenham har niveauet til at være med blandt de bedste.

- Man kan jo ikke sige, at de (Chelsea, red.) var meget bedre. Ja, de gør det rigtig godt og har ikke tabt i 11 kampe, og de er inde i en god periode.

- Men for os handler det om at holde os så tæt på toppen som muligt, lyder det fra den danske landsholdsspiller.

I sidste sæson var Tottenham den nærmeste forfølger til Leicester indtil de sidste runder, hvor holdet smed flere point og endte med at blive overhalet af ærkerivalerne fra Arsenal i kampen om andenpladsen.

Men den placering skal forbedres, mener danskeren.

- Jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi gør det bedre end i sidste sæson, hvor vi gjorde det rigtig godt. Forhåbentlig kan vi slutte endnu højere, og vi ønsker at holde os i en position, hvor det kan lade sig gøre.

- Så det er vores primære fokus, siger Eriksen.

Tottenham er i øjeblikket på femtepladsen i Premier League med 33 point. Liverpool sidder på andenpladsen med 37 point, mens Chelsea er klart i front med sine 43 point.