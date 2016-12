Dansk T-shirt er storsælger i Puma-land

TV 2 SPORT går i en dokumentar-serie tæt på The White Puma og hans familie igennem en sæson i USA, hvor Jimmy Nielsen nu er træner

"Én stemme, én by"

Det slogan kan du sagtens støde på, hvis du tager et smut til Oklahoma City.

For det er fanfraktionen The Grid fra klubben Oklahoma City Energy FC, der har fået trykt trøjerne for at hædre deres træner - danskeren Jimmy Nielsen.

Jimmy Nielsen Født 6. august 1977 1994-95 Millwall

1995-07 AaB (DM-guld 1999)

2007-08 Leicester

2008-10 Vejle

2010-13 Sporting Kansas City (mester 2013)

17 U21-landskampe

Selv blev den danske cheftræner også involveret i trøjeproduktionen, uden at vide noget om at han skulle blive en del af klubbens merchandise.

- Der ligger en besked på mit kontor om, hvordan man sagde one voice one city på dansk. Jeg oversatte det og vidste egentlig ikke, hvad det skulle bruges til, fortæller Jimmy Nielsen i doku-serien 'The White Puma - en gamblers second chance' om den specielle t-shirt mode i nordjydens amerikanske hjemby.

T-shirten er udover det danske slogan også prydet af Jimmy Nielsens ansigt i en situation, hvor han for alvor giver fuld hals. En gengivelse, cheftræneren ikke er bleg for at karaktisere på en knap så smigrende vis.

- Én stemme, én by og så mit psykopatansigt dér på trøjen.

Psykopatansigt eller ej, så skræmmer det ikke Oklahoma Energys fans. Trøjen er den mest populære trøje, klubben har hængende i sin fanshop. Og er p.t. udsolgt.

