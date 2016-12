FCK-målmand får det gyldne bur

Robin Olsen er af sine kollegaer kåret som den bedste målmand i dansk fodbold. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Scanpix Denmark

Robin Olsen fra FC København har fået Tipsbladets pris som årets bedste målmand i dansk fodbold.

FC Københavns dansk-svenske keeper Robin Olsen er årets bedste målmand i dansk fodbold. Det mener hans målmandskolleger i Alka Superligaen og 1. division.

Det gør ham til vinder af Det Gyldne Bur som årets målmand i dansk fodbold, en pris som Tipsbladet har uddelt siden 1984.

- Der er mange gode keepere herovre i Danmark, så det er sjovt, at jeg er blevet det, siger den 26-årige målmand til Tipsbladet.

Han skiftede til FCK i januar, i første omgang på en lejekontrakt fra græske Paok, men den blev siden vekslet til en permanent én af slagsen.

Olsen har som sikker sidste skanse haft en stor andel i FCK's seneste mesterskab og store forspring i den igangværende sæson, som også har budt på gode resultater i Champions League.

Han har tidligere optrådt i Champions League for svenske Malmö FF, og hans præstationer her bragte ham i spil som et emne til det danske landshold.

Imidlertid valgte han at spille for Sveriges ditto, som han debuterede for i januar 2015. Han var udtaget til sommerens EM, men fik dog ikke spilletid