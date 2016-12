Leipzigs træner er stolt af sit hold trods øretæve i Bayern

Oprykkerne fra RB Leipzig var chanceløse mod et stærkt spillende Bayern-mandskab, erkender træner Hasenhüttl.

Der var lagt op til et brag af en topkamp mellem de to førende hold i den tyske Bundesliga, da Bayern München og oprykkerne fra RB Leipzig onsdag aften mødtes på Allianz Arena i München.

Men et sprudlende Bayern München fik hurtigt sat RB Leipzig til vægs og førte 3-0 ved pausen. Kampen sluttede også 3-0 på mål af Thiago Alcântara, Xabi Alonso og Robert Lewandowski.

- Det her var en lærestreg for os. Vi mødte et meget velspillende Bayern-mandskab, og du kan ikke gøre meget for at dække op for dem, når de spiller som i dag, siger RB Leipzigs træner, Ralph Hasenhüttl, efter kampen.

- Vores system virker kun, når alle mand er 100 procent klar, og vi havde et par spillere, der ikke var det i dag, tilføjer han.

Rødt kort

RB Leipzig måtte se sig reduceret til ti mand allerede efter en halv times spil, da den svenske landsholdsspiller Emil Forsberg fik rødt kort for en hård tackling mod Bayerns Phillip Lahm.

- Vi behøver ikke at bruge lang tid på at diskutere det røde kort til Emil Forsberg. Vi laver alle fejl, og jeg er stolt af, hvad vores hold har præsteret i sæsonen, siger Ralph Hasenhüttl.

I Bayern-lejren kan de nu gå på juleferie med tre point ned til netop RB Leipzig på andenpladsen.

- Vi fremstod aggressive og fik hurtigt kontrol over kampen. Alt var på plads og lykkedes fra start. Det gav os en masse selvtillid, men vi må stadig forbedre os, siger Bayern München-træner Carlo Ancelotti.

Dansk spiller på holdet

Bayern München ligger på førstepladsen med 39 point.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen spillede hele kampen for RB Leipzig.

Bundesligaen genoptages igen om en måned, hvor RB Leipzig i de tre første runder i det nye år møder tre af de andre tophold: Eintracht Frankfurt, Hoffenheim og Dortmund.

/ritzau/Reuters