Lønstrup bliver i Helsingør

Christian Lønstrup. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix Denmark

Træner Christian Lønstrup har forlænget sin kontrakt med FC Helsingør og rygterne om Sønderjyske kan stoppes.

En manglende p-trænerlicens stak en kæp i hjulet på Christian Lønstrups drøm at blive cheftræner for DM-sølvvinderne i fodbold, Sønderjyske, og nu har han i stedet forlænget sin aftale i FC Helsingør.

I en pressemeddelelse torsdag meddeler den nordsjællandske klub fra 1. division, at aftalen med den tidligere FC København-spiller er blevet forlænget frem til udgangen af 2020.

For få uger siden så det ud til, at det eftertragtede trænertalent skulle tage over for Jakob Michelsen i Sønderjyske, men Dansk Boldspil-Union (DBU) slog bremserne i.

Lønstrup mangler landets højeste trænerlicens, p-licensen, som er et krav for at være cheftræner i en klub i Alka Superligaen.

Da det næste p-trænerkursus først går i gang i januar 2018, mente DBU angiveligt ikke, at en dispensation til Lønstrup var mulig.

Dermed døde muligheden for et skifte til de danske vicemestre, og det udnyttede Helsingør til at binde træneren på en fireårig aftale.

- Han er en kapacitet, som nyder stor respekt både fagligt og menneskeligt, og som passer godt til FC Helsingørs profil, siger klubbens formand, Finn Moseholm, i en pressemeddelelse.

Christian Lønstrup kom til Helsingør i januar 2014. I sin første hele sæson (2014/2015-sæsonen, red.) førte han klubben til oprykning til 1. division.

I sidste sæson, klubbens første i landets næstbedste række, blev det til en syvendeplads. Den position indtager man også i rækken på nuværende tidspunkt.