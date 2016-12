Nettet griner af Bayern-stjerne: Afleverer til julemanden i topkamp

Bayern Münchens Thiago Alcantara har fået en del opmærksomhed på de sociale medier efter en noget speciel aflevering i kampen mod RB Leipzig.

Med kort tid til juleaften er det ikke unormalt, at julemanden besøger de danske hjem. Om ikke andet hvis man lever i et stille børnesind.

Onsdag aften blev fantasi tilsyneladende til virkelighed for den 25-årige Bayern München-spiller Thiago Alcantara, da der var topbrag på Allianz Arena.

Med et kvarter tilbage af kampen var Bayern foran 3-0, og Bundesligaens nye tophold kørte sikkert bolden rundt imellem spillerne i røde trøjer.

Pludselig anede midtbanespilleren Thiago dog et overlap på kanten, da hans venstre back tilsyneladende tog et løb frem i banen. Eneste lille problem; den røde mand med de hvide bukser, der kom kørende frem på venstrekanten, var en julemand på bandereklamen.

Efterfølgende har det fået nettet til at grine ad Thiago. Herunder kan du se nogle af de bedre kommentarer til aftenens sjoveste aflevering.

Thiago troede kortvarigt, at julemanden spillede for Bayern

Thiago Alcantara tror, at julemanden på reklamebanden er en holdkammerat, der tager et løb

Da Thiago Alcantara troede, julemanden spillede for Bayern

Thiago spiller bolden til julemanden, som han troede var en holdkammerat. Stærkt!

Bayern Münchens Thiago vil virkelig gerne tro på, at julemanden findes

En holdkammerat når bolden i sidste øjeblik, før julemanden tager den. Foto: Screendump/Eurosport

Thiago Alcantara kunne dog trøste sig med, at en af hans holdkammerater nåede at løbe bolden op i sidste øjeblik, og at Bayern München vandt kampen 3-0 og nu har tre point ned til Leipzig på andenpladsen.

Samtidig scorede Thiago til 1-0 i kampen, hvor han også lagde op til Bayerns 2-0-scoring. Den spanske landsholdsspiller har spillet alle ligakampe i denne sæson pånær én, og han har indtil videre scoret tre gange og lagt op til tre mål.