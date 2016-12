Raser mod tidligere landsholdsspiller: Du har taget mine sparepenge

Jan Gunnar Solli ses her i kamp for New York Red Bulls i 2011. Til venstre ses Arsenals Bacary Sagna. Foto: IAN KINGTON / Scanpix Denmark

Den tidligere landsholdsspiller Jacob Laursen skylder Jan Gunnar Solli omkring to millioner norske krone.

Den norske fodboldspiller Jan Gunnar Solli ligger i åben krig med den tidligere danske landsholdsspiller, Jacob Laursen.

Laursen har været agent for Solli, og efter et skifte til New York Red Bull skylder Laursen stadig sin klient en frygtelig masse penge.

Det var de penge, jeg skulle købe en bolig for efter min fodboldkarriere Jan Gunnar Solli til VG.no

Nu blusser sagen op igen, fordi Jacob Laursen torsdag stod frem i et stort interview i Ekstra Bladet. Og her optrådte Laursen som offeret, mener Solli, der er virker meget oprevet i et interview med VG.

- Jeg blev lyn-forbandet, da jeg læste artiklen i Ekstra Bladet. Det at han er smart nok til at påtage sig offerrollen sætter kronen på hele værket, lyder det blandt andet fra Jan Gunnar Solli.

Hele sagen handler om, at Jacob Laursen ikke har betalt Jan Gunnar Solli de penge, han skulle have for at skrive under på kontrakten i New York.

Retten i Horsens har tidligere dømt Jacob Laursen til at skulle betale 1,4 millioner til nordmanden. Men Solli har ikke modtaget så meget som en 50-øre, skriver VG, og det pisser ham i den grad af.

I interview med Ekstra Bladet fortæller Jacob Laursen, at han mistede hele sin formue på 20 millioner kroner, da World Trade Center blev udsat for et terrorangreb den 11. september 2001. Laursen havde investeret alle sine penge i aktier, lyder forklaringen.

- Han fremstiller sig som offeret. De to tårne braste sammen mange år før vi samarbejdede. Selvfølgelig er det trist, hvis han har tabt de penge, han siger, han har tabt. Men jeg har min tvivl om at historien stemmer, når man tænker på, hvor uetisk han har optrådt, siger Solli og fortæller, at han mangler sine penge.

- Det er strengt talt mine sparepenge. Det var de penge, jeg skulle købe en bolig for efter min fodboldkarriere, lyder det fra den 35-årige nordmand.