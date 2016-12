Står til fængsel efter tackling på fodboldbanen

En grov tackling kan føre til fængsel for engelsk amatørspiller. Foto: Ed Sykes / Scanpix Denmark

Engelsk amatørspiller står til fængsel efter tackling i fodboldkamp.

Amatørspilleren Dayne Lewis-Peapell står til at komme ind og ruske tremmer, efter en jury onsdag har vurderet, at han udførte en kriminel handling, da han brækkede benet på en modstander med en tackling i en fodboldkamp i de lavere engelske rækker.

Det skriver Daily Mirror.

Den 24-årige amatørfodboldspiller brækkede benet på Christopher Jackson i en kamp mellem Fairford FC og G-Power Solutions i 2. division i Wiltshire Sunday League i det sydvestlige england.

Lewis-Peapell var forsvarsspiller og skulle forhindre angriberen Jackson i at score.

- Han ramte bolden. 100 procent, fortæller Lewis-Peapells holdkammerat, Jonathan Gobey, til avisen.

Han er målmand på holdet og var kaldt i retten som vidne. Han fortæller, at den tiltate udførte en glidende tackling på modstanderen.

- Jeg tror, han ramte modstanderen med støttebenet. Jeg havde fokus på bolden, men jeg kunne se, at Jackson gik ned. Derpå kunne jeg se, at Dayne var hvid som et lagen i ansigtet. Så hørte jeg Christopher skrige i smerte, hvilket fik Dayne til at bryde sammen. Han var tydeligvis meget ked af det, siger Jonathan Gobey.

Alligevel vurderede juryen, at Dayne Lewis-Peapell har begået en kriminalitet, og han skal derfor straffes.

Dommen falder den 13. januar, hvor fængsel er en sandsynlig straf.