Tidligere landsholdsspiller konkurs - var mangemillionær men mistede alt

Jacob Laursen (tv.) har intet tilbage af de mange millioner. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN / Scanpix Danmark

Jacob Laursen fortæller nu, at han mistede 20 millioner kroner i 2001, ligesom han i dag arbejder på en fabrik for at holde hjulene i gang.

Den tidligere A-landsholdsspiller med 25 landskampe på CV'et kom sidste år i strid modvind, da det kom frem, at han var blevet dømt til at betale den norske fodboldspiller Jan-Gunnar Solli knap halvanden million kroner.

Pengene var en del af en sign-on-fee, som Laursen skulle have snydt Solli for i forbindelse med nordmandens skifte fra Brann Bergen til New York Red Bulls .

Danskeren var uenig i dommen, men han valgte dengang at acceptere den efter flere dage med stor fokus på hans person i medierne.

Der var bare ét problem med det hele. Jacob Laursen havde ingen penge til at betale den, og det har han heller ikke i dag. Det fortæller han i et uddybende interview med Ekstra Bladet, hvor det også kommer frem, at han i foråret blev erklæret personlig konkurs af Sollis advokat.

Mistede alt den 11. september 2001

Den 11. september 2001 vil for altid stå som en tragisk dag i verdenshistorien, efter to fly fløj ind i World Trade Center og dræbte over 2.600 personer. For danske Jacob Laursen blev det også et vendepunkt i livet, hvor et stort økonomisk fundament med et blev revet væk.

Han fortæller i interviewet, at han mistede 20 millioner kroner, da aktiemarkedet krakkede. Penge, som han havde sparet sammen og investeret efter sin tid i engelske Derby.

- Jeg havde investeret i aktier og på få timer forsvandt 95-99 procent af min formue. Ja, hele min fodboldopsparing var bare væk på så kort tid, siger Jacob Laursen til EB og uddyber:

- Jeg ejer intet. Absolut intet. Min kæreste har en Fiat 500. Når vi har behov for to biler, må vi låne svigermors.

Efter karrieren fortsatte Jacob Laursen som rådgiver og konsulent i samarbejde med sin tidligere Derby-holdkammerat Darryl Powell. Da sagen med nordmanden Jan-Gunnar Solli begyndte at rulle sidste år, droppede Powell dog al kontakten til danskeren.

- Vi havde ingen skriftlig aftale, men havde forud også spillet sammen i fire år. Så vi havde et meget tæt forhold. Ja, vi talte i telefon flere gange om dagen, siger Laursen, der siden kun hørte sporadisk fra Powell via mail.

I dag er Lausen ansat på en produktionsvirksomhed i Fredericia, hvor han har 12 timer s vagter. Han er desuden skilt to gange og far til fem, mens han nu lever i et nyt forhold.