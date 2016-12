13 år med kærlighed til fodbold er forbi: 'Laudrup og Høgh' stopper

Laudrup og Høgh Pro Camp er slut for nu. Foto: Lars Møller / Scanpix Danmark

De berømte fodboldspillere Brian Laudrup og Lars Høgh har fuldført deres fælles mission. Derfor har de valgt at opløse virksomheden 'Laudrup og Høgh'.

Det er et makkerpar, hvor navnene hver for sig står rigtig stærkt. Fælles kan de nærmest ikke måles i værdi af vigtighed for dansk fodbold.

Efter to imponerende fodboldkarrierer hver for sig valgte de to tidligere landsholdsspillere i slutningen af 2003 at starte et nyt projekt, 'Laudrup & Høgh ProCamp'. Målet var at få kærligheden til spillet tilbage i stedet for at fokusere på resultater, samtidig med at de skulle fremme talentudviklingen i dansk fodbold med deres camps.

Nu er det hele dog slut, fortæller Lars Høgh til BT. Sammen med Brian Laudrup har de valgt at opløse virksomheden 'Laudrup & Høgh' efter mere end ti års samarbejde.

- Vi har fuldført vores mission, som var at bevise, at fodbold er en leg, og at det er dét, det handler om. Siden har det heldigvis udviklet sig sådan, at klubberne er blevet sindssygt dygtige til netop de her ting, siger Lars Høgh.

Den 57-årige tidligere landsholdsmålmand arbejder i dag som målmandstræner hos DBU, mens han også er målmandstræner i Brøndby. For duoen har projektet aldrig været en økonomisk guldgrube, men det har heller aldrig været meningen, fortæller Høgh.

- Det er ikke noget vi har spundet guld på overhovedet. Det er nok gået mere eller mindre i nul. Men jeg oplever eksempelvis oplever landsholdspillere, der kommer og siger til os, at det var vildt fedt, det vi lavede dengang. For eksempel Pierre-Emile Højbjerg og Frederik Rønnow. De fortæller om, at det betød noget for dem at være med. Og det er bare lønnen i sig selv, siger han videre til BT.

Da Høgh og Laudrup i sin tid præsenterede planerne for DBU, fik de meget positive tilbagemeldinger fra både DBU, landstrænerne (dengang, red.) Morten Olsen og Flemming Serritslev og flere af de klubber, der fik præsenteret idéen. Det fortalte Brian Laudrup for lidt over 13 år siden til Politiken.

Samarbejdet imellem Høgh og Laudrup slutter dog ikke helt, selvom deres fælles virksomhed lukker. De fortsætter med deres sociale projekt 'Fodbold Fulton' i Gentofte Kommune, hvor de på fjerde år forsøger at kombinere undervisning og fodbold.