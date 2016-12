Besat af væddemål: Bissen Barton anklaget for brud på regler

Joey Barton fejrer Burnleys tilbagevenden til Premier League i 2015. Foto: Jason Cairnduff / Scanpix Denmark

Det engelske fodboldforbund anklager Joey Barton for ureglementeret adfærd og hævder, at han har placeret 1260 væddemål over 10 år.

Joey Barton er en hård hund på fodboldbanen med flere karantænedage på samvittigheden, men hans adfærd uden for græsset er heller ikke altid lige efter bogen.

I november blev han løst fra sin kontrakt i skotske Rangers for blandt andet at have brudt bettingreglerne i 44 tilfælde i denne sæson, og allerede inden sit comeback til Premier League-klubben Burnley i januar er Barton på ny havnet i modvind.

I en pressemeddelelse skriver det engelske fodboldforbund, FA, at det anklager den kontroversielle englænder for at have satset penge på intet færre end 1260 kampe, hvilket strider mod FA's regler, der forbyder spil på enhver fodboldkamp eller -konkurrence i hele verden.

Barton skulle have forbrudt sig mod reglerne fra marts 2006 til maj 2016, og i den periode spillede han for Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique Marseille og Burnley, som han altså snart vender tilbage til.

I samme periode har den hårde nyser været i fængsel i 77 dage efter et slagsmål på gaden i Liverpool, og fire år senere, i forbindelse med den sidste ligakamp i 2011/12-sæsonen, blev han tildelt 12 spilledages karantæne samt en bøde på 700.000 kroner for voldelig opførsel i en Premier League-kamp mellem Queens Park Rangers og Manchester City.

Barton har indtil den 5. januar næste år til at forholde sig til anklagen.