Chelsea bekræfter kæmpe handel: Brasiliansk stjerne forlader klubben

Oscar er fortid i Chelsea. Foto: JACK GUEZ / Scanpix Denmark

Den engelske storklub bekræfter, at holdets brasilianske spiller Oscar forlader klubben til fordel for kinesiske Shanghai SIPG.

Endnu et markant navn forlader europæisk fodbold for at fortsætte karrieren i den pengestærke kinesiske liga.

Rygterne har taget til den seneste uge, og nu bekræfter Chelsea FC på sin hjemmeside, at klubben er nået til enighed med kinesiske Shanghai om en transfer på Oscar.

Den 25-årige brasilianer vil tiltræde i sin nye klub i begyndelsen af januar efter fire og et halvt år i Chelsea.

Chelsea oplyser på sin hjemmeside, at klubberne er enige om betingelserne for handlen uden at uddybe, hvor meget kineserne har måttet hoste op med for at sikre sig Oscars arbejdskraft.

Op til den store handel har rygterne i engelske aviser gået på, at Shanghai betaler Chelsea i omegnen af 500 millioner kroner, imens Oscar kommer til at ligge på en ugeløn omkring svimlende tre millioner kroner.

Oscar kom til den engelske Premier League -klub, efter de vandt Champions League-titlen i 2012, og han har siden været med til at vinde ligatitlen og Europa League sammen med klubben.

Han nåede at score 38 gange i 203 kampe for Chelsea, hvor han specielt havde en hovedrolle under José Mourinho på managerposten.

Under klubbens nye manager Antonio Conte har Oscar ikke været blandt Chelseas startende spillere i en Premier League-kamp siden 1-2-nederlaget til Liverpool midt i september.

I Shanghai skal han spille under den tidligere Chelsea-træner Andre Villas-Boas , mens danske Mads Davidsen er ansat som teknisk chef.