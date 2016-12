Dansk landsholdsprofil misser EM: - Hele min verden brast

Julie Trustrup med trøjenummeret 6 misser EM til sommer pga. en korsbåndsskade. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Julie Trustrup blev i tirsdags opereret i korsbåndet, og det betyder, at hendes drømme om EM til sommer er knuste.

- Jeg begyndte bare at tude. Hele min verden vendte.

Sådan reagerede 22-årige, da hun fik at vide, at en MR-scanning viste et klokkeklart overrevet korsbånd i venstre knæ.

- Det er total surt, siger Julie Trustrup, der i disse dage er dopet op på medicin efter operationen.

Jeg har været vildt ked af det hele december. Hele min verden brast sammen... Julie Trustrup

Det betyder en pause på op til ti måneder for den danske landsholdsspiller, og dermed er drømmen om en plads i Danmarks trup til EM i juli måned næste år ikke længere realistiske.

Ramt på et uheldigt tidspunkt

Skaden ramte Julie Trustrup d. 1. december til en træning med klubkammeraterne i Brøndby IF. Den efterfølgende aften blev brugt på Hvidovre Hospital, hvor hun fik beskeden, at det nok ville gå i sig selv indenfor 14 dages tid.

- Jeg tænkte, at det lød lidt mærkeligt, fordi jeg hørte et knæk, da et skete og følte mig en smule ustabil.

Derfor kontaktede Julie sin landsholdslæge, som sendte hende videre til MR-scanning. Som få dage efter skulle vise sig at ikke at være helt god.

- Jeg har været vildt ked af det hele december. Hele min verden brast sammen, siger den danske midtbanemotor.

Og det er da også forståligt, når hendes første EM var indenfor rækkevidde næste sommer.

- Det kommer på et mega uheldigt tidspunkt. Jeg ville jo gerne have gjort mig til EM, træne en masse – men sådan blev det ikke, siger Julie Trustrup, der indtil videre har 21 kampe for det danske kvindelandshold på sit cv.

Trods alt forsøger Julie at holde humøret oppe og bevare positiviteten.

- Jeg prøver at lade være med at tænke på, hvor hårdt det er og fokusere på de positive ting. Jeg er jo ung, frisk og frejdig, lyder det fra Julie Trustrup.

Den evige midtbanefighter, Brøndby IF Women's Elites Julie Trustrup, må desværre se sig slået af en alvorlig knæskade. Vi sender masser af gode og helbredende tanker til Julie! Posted by Kvindelandsholdet on Tuesday, December 20, 2016

Landstræneren er ærgerlig

Julie Trustrup, der i 2011 blev kåret til Årets Talent, er efterhånden blevet et sikkert valg på den danske midtbane for landstræner, Nils Nielsen. Og han var alt andet end glad, da Julie ringede og fortalte ham om de dårlige nyheder.

- Nils blev vildt ærgerlig. Men han sagde også til mig, at jeg har vist mit værd, og han er sikker på, at jeg nok skal komme tilbage. Så det var dejligt, siger hun.

De danske kvinder jubler over sejren over Sverige d. 20. september, som kvalificerede dem til EM i Holland til sommer. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Men nu hvor drømmen om spilletid på banen er knust, så er overvejelser om opbakning fra tribunen den næstbedste mulighed.

- Når jeg bare ligger herhjemme, så kommer der hele tiden ting frem på Facebook om ’Køb din EM-billet’, også tænker jeg bare, ’Køb den nu, Julie’, siger hun med ærgrelse i stemmen.

- Ej, jeg vil rigtig gerne ned og se EM og støtte pigerne, slutter hun sætningen.

Men lige nu er fokus på at dulme smerterne.

- Jeg har aldrig prøvet noget lignende, jeg har aldrig haft så ondt før, siger Julie Trustrup.

Men der er stadig masser af forhåbninger i den unge fodboldspillers stemme.

- Det vigtigste for mig er at få et stærkt korsbånd på sigt. Så jeg håber på at være klar igen om 10 måneder.

Til EM i Holland til sommer er Danmark havnet i gruppe med Holland, Belgien og Norge og spiller første kamp d. 16. juli 2017.