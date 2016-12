Målmaskine: Norsk angriber overgår Ronaldo og Lewandowski

Ada Hegerberg er den fodboldspiller, der har scoret flest mål i Uefas turneringer i 2016. Foto: Scanpix

Mange forbinder betegnelsen ”topscorer” med navne som Ronaldo og Lewandowski – men de sakker faktisk efter en 21-årig nordmand.

De fleste kender Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski. De ligger nummer to og tre på listen over de spillere, der har scoret flest mål i europæiske turneringer.

Men de færreste kender nok topscoreren på listen: Ada Hegerberg.

Den 21-årige målmaskine fra Norge har nettet hele 18 gange i de europæiske turneringer i 2016. Heraf ni gange i Champions League, hvor hun (selvfølgelig) scorede, da hendes klubhold Lyon vandt finalen i maj.

Til sammenligning har Cristiano Ronaldo scoret 17 mål i de europæiske turneringer i år, mens Robert Lewandowski har sendt bolden i kassen 15 gange.

- Ada er ihærdig, målrettet og seriøs - hun træner godt og kræver meget af sig selv og sine medspillere, fortæller Danmarks assistenttræner Katrine S. Pedersen, der har spillet sammen med Ada Hegerberg i Stabæk.

- Hun er rå og hun er frygtløs i sin måde at spille på.

Europas bedste

Ud over Champions League-målene har Hegerberg scoret syv gange i kvalifikationen til næste års EM-slutrunde – og to gange i kvalifikationen til OL.

De mange mål var en af grundene til, at den 21-årige angriber tidligere i år blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.

- Man kommer langt med vedholdenhed, hårdt arbejde og fokus på detaljerne. Og jeg tror, min sæson er et resultat af det, siger Ada Hegerberg blandt andet til Uefas hjemmeside.

Det billede kan kan Katrine S. Pedersen sagtens genkende. Hun roser blandt andet sin tidligere medspiller for at have "et helt råt fokus" og for at være mentalt stærk. Derudover er hun ganske enkelt bare en dygtig fodboldspiller:

- Hun er alsidig. Hun er hurtig og kan løbe bagrummet, hun er stærk og god til at modtage bolde - både i fødderne og på kroppen. Derudover kan hun drible, og afslutte med både med hovedet og fødderne.

Ada Hegerberg er lillesøster til Andrine Hegerberg, der også spiller på det norske landshold, som Danmark er i gruppe med ved EM 2017.