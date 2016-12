Rutineret forsvarsspiller færdig i Brøndby - skifter til ligakonkurrent

Martin Albrechtsen er færdig i Brøndby. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Martin Albrechtsen forlader Vestegnen, efter Brøndby IF og Albrechtsen har ophævet kontrakten med øjeblikkelig virkning.

Forsvarsspilleren Martin Albrechtsen skifter Brøndby ud med AC Horsens, hvor han har underskrevet en aftale frem til sommeren 2017, hvor hans oprindelig Brøndby-kontrakt egentlig gik til.

Horsens oplyser på klubbens hjemmeside, at han fortsætter i klubben, mens Brøndby bekræfter en gensidig aftale om en stop.

36-årige Albrechtsen havde altså kontrakt med Brøndby sæsonen ud, men har ikke fået meget spilletid og har nu valgt at spille foråret i Horsens.

Horsens-træner Bo Henriksen mener, at midterforsvareren kommer til at bidrage med erfaring og ærgerrighed.

- Det siger alt om hans karakterstyrke og karaktertræk, at han vil droppe det sidste halve år i Brøndby og tage et halvt år i AC Horsens for at vise, at han stadig er en fantastisk spiller.

- Han kommer til AC Horsens med masser af power, energi og tro, og vi glæder os til at se ham i den gule trøje, siger Bo Henriksen.

I Brøndby sætter sportsdirektør Troels Bech følgende ord på skiftet:

- Martin har været et stort aktiv for Brøndby IF igennem adskillige år, og derfor skylder vi ham først og fremmest at sige tak for indsatsen. Han har været værdsat både på og uden for banen.

- Dernæst respekterer vi selvfølgelig også Martins ønske om at afsøge mulighederne for mere regelmæssig spilletid, end der umiddelbart er udsigt til her i Brøndby IF. Efter god dialog er vi derfor blevet enige om at ophæve kontrakten, og vi er glade for, at vi kan hjælpe ham videre i karrieren. Herfra skal kun lyde de bedste ønsker for Martins fremtid, siger Troels Bech til Brøndbys hjemmeside.

Martin Albrechtsen er noteret for i alt 48 minutters superligafodbold i denne sæson fordelt på to kampe. Inden da nåede han 109 kampe og fire mål i Brøndby-trøjen siden sommeren 2012.