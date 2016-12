Kinesisk klub vil betale 600 millioner for Carlos Tévez

Carlos Tevez i aktion for Boca Juniors i Buenos Aires den 18. december 2016. Foto: ALEJANDRO PAGNI / Scanpix Denmark

Præsidenten for Boca Juniors erkender, at tilbuddet fra Shanghai-klub er så stort, at det ikke kan afvises.

Endnu et af fodboldens store navne rygtes på vej til Kina for et svimlende beløb.

Argentinske medier skriver fredag, at angriberen Carlos Tévez i det nye år vil forlade Boca Juniors og fortsætte karrieren hos Shanghai Shenua.

Tidligere i december kom det frem, at den kinesiske klub var villig til at overføre 84 millioner euro eller 625 millioner kroner til den argentinske klub for at få den 32-årige Tévez til at drage ud på endnu et udlandseventyr.

Medier i Argentina skriver, at Tévez, der torsdag blev gift med moren til sine tre børn, Vanessa Mansilla, i næste uge vil offentliggøre, at han vil skrive under på en to år lang kontrakt med Shanghai-klubben

- Med de beløb, der tales om, er det umuligt, at han ikke vil tage afsted, siger præsidenten for Boca Juniors, Daniel Angelici.

Tévez har en stor karriere bag sig i Europa.

Efter at have forladt Boca til fordel for Corinthians i Brasilien i 2005 spillede han de følgende ti år for West Ham, Manchester United, Manchester City og Juventus.

Tidligere fredag meddelte Chelsea, at klubbens brasilianske midtbanespiller Oscar skifter til Shanghai SIPG.

De økonomiske detaljer holder klubberne for sig selv, men flere britiske medier nævner et beløb på omkring 60 millioner pund. Det svarer til godt en halv milliard danske kroner.

Den 25-årige Oscar bliver dermed holdkammerat med landsmanden Hulk, som skiftede til klubben i den kinesiske storby i sommer.

Wayne Rooney fra Manchester United kan også være på vej til Kina.

Daily Mirror skriver fredag, at to kinesiske klubber har kastet snøren ud efter den 31-årige angriber, der ikke længere er sikker på en fast plads hos hverken United eller på det engelske landshold.

Ifølge den engelske avis skal Rooney overtales med et løfte om en ugeløn på 700.000 pund eller 6,1 millioner kroner.