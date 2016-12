Tidligere målmand afslører: 16-årig Eriksen kørte rundt med mig

David Preece under sin tid i Silkeborg, hvor han spillede tre sæsoner inden skiftet til OB i 2008. Foto: Henning Bagger / Scanpix Danmark

David Preece oplevede i sin OB-tid en 16-årig Christian Eriksen, der ikke var bleg for at markere sig over for de etablerede Superligaspillere.

Den tidligere engelske målmand David Preece roser i en ny klumme Christian Eriksen, hvor han også beskriver sit første møde med det dengang unge, danske stjernefrø.

Det fandt sted, da den nu 24-årige Tottenham-profil deltog i en træningsøvelse sammen med de OB-spillere, der havde siddet på bænken i Superligaen om søndagen.

- Han traskede forbi med sænket hoved og lignede mere en 12-årig end en dreng på vej ud af skolen, skriver David Preece i avisen Sunderland Echo.

- Jeg havde ondt af dette splejsede barn. Jeg troede, at han ville blive spist levende af de ældre spillere, fortsætter Preece, der dog hurtigt mistede sympatien for Middelfart-drengen, da den ene bold efter den anden strøg ind bag ham.

Preece så sig derfor nødsaget til at storme ud af sit mål for at stoppe galskaben, og han var ligeglad med, om han fik fat i bolden eller ej. Det endte med det sidste. Eriksen tippede først bolden over en dykkende Preece og fulgte efterfølgende samme vej, inden han sendte bolden i mål.

- Jeg havde dårligt nok rejst mig, inden han tilbød sig en ny bold, som han bankede ind i det ubevogtede mål, skriver David Preece.

- 20 sekunder. Tre mål. Jeg følte mig ført bag lyset. Fra sidelinjen kunne jeg høre latter: "Kom nu, David. Han er bare et barn". Jep, og han pissede på mig.

David Preece skriver også om den efterfølgende dag, hvor Christian Eriksen satte Eric Djemba-Djemba godt og grundigt til vægs, indtil camerouneren spurtede fra banen i protest (og forlegenhed), da målforskellen blev tocifret.

- Når du bliver efterladt med røde kinder af raseri og forlegenhed over helt køligt at få trillet bolden mellem benene af én, der er født samme år, som din karriere begyndte, så er det svært at forestille sig at se tilbage på det og være stolt over det.

Udover OB og Silkeborg i Danmark nåede David Preece at spille for Darlington, Aberdeen, Barnsley, Lincoln City og Keflavik.