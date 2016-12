Wolfsburg bekræfter: Tysk landsholdsspiller skifter til PSG

Julian Draxler skifter til Paris Saint-Germain. Foto: PETER STEFFEN / Scanpix Denmark

Et juleønske et gået i opfyldelse for Julian Draxler. Tyskeren skifter i januar til den franske storklub Paris Saint-Germain.

Et vedholdende rygte er nu blevet officielt. Julian Draxler skifter fra Wolfsburg til Paris Saint-Germain (PSG).

Det bekræfter Bundesligaklubben på sin hjemmeside juleaftensdag og giver dermed sine fans en kedelig julegave.

Wolfsburg og PSG er blevet enige om at holde prisen hemmelig, men oplyser, at den 23-årige tyske landsholdsspiller har skrevet under på en fireårig kontrakt.

Sky Sports mener at vide, at den franske Ligue 1-klub har betalt lidt under 400 millioner danske kroner for den offensive midtbanespiller, og prisen kan efterfølgende stige, såfremt Draxler leverer gode præstationer hos Paris-klubben.

- Vi har haft nogle meget intense og konstruktive forhandlingerne med Julian Draxler og hans repræsentanter samt Paris Saint-Germain over de seneste dage, og vi er nået frem til en meget tilfredsstillende handel for alle parter, siger Wolfsburgs sportsdirektør, Olaf Rebbe.

Cheftræner Valérien Ismaël håber, at skiftet til Frankrig giver Julian Draxler nye udfordringer.

- Naturligvis er jeg ked af Julians afgang, fordi han er en fremragende fodboldspiller. På den anden side tænker jeg, at det er det rigtige skridt at tage for alle. I de seneste kampe mod Frankfurt og Gladbach gav han alt og viste endnu en gang, hvor meget denne klub betyder for ham, siger Ismaël.

Julian Draxler skiftede til Wolfsburg fra Schalke 04 i 2015.