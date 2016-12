Allardyce ser tilbage på fyring: Hård tid for familien

De første fire uger var et af de mørkeste kapitler i min karriere. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

I september blev Crystal Palaces nye manager, Sam Allardyce, fyret som engelsk landstræner efter 67 dage.

Sam Allardyce gør mandag comeback på den største fodboldscene, når han er tilbage som manager i Premier League.

Crystal Palace har valgt at satse på den 62-årige manager efter fyringen af Alan Pardew forud for mandagens opgør mod Watford i den bedste engelske fodboldrække.

Allardyces seneste job var som landstræner for England, hvor den rutinerede manager kun holdt i 67 dage.

I september blev Allardyce af avisen The Telegraph afsløret i at have opfordret til brud på Det Engelske Fodboldforbunds transferregler. Få dage senere blev han fyret.

- De første fire uger var et af de mørkeste kapitler i min karriere, siger han til Sky Sports.

- De første reaktioner var - for at sige det mildt - en smule hysteriske, når jeg ser tilbage på det.

- Min kone, familie og jeg skulle forsøge at håndtere det - mine børn og børnebørn henne i skolen.

- Men efterhånden som tiden er gået, så kommer man igennem modgangen og videre. For mig er dette job at komme videre, siger Allardyce om ansættelsen i Crystal Palace.

Aftalen med Premier League-bundholdet er af to og et halvt års varighed.

Klubben befinder sig lige over nedrykningsstregen med 15 point efter 17 spillerunder.