Mourinho føler sig hjemme i Manchester United

"Det er et svært job, men meget nemt at føle sig hjemme." Foto: Phil Noble / Scanpix Denmark

José Mourinho er ikke populær hos alle Manchester Uniteds fans. Men den 53-årige portugiser føler sig hjemme.

Mange Manchester United fans var langtfra tilfredse, da José Mourinho før denne sæson blev præsenteret som klubbens manager.

Portugiseren var især forhadt efter sin tid hos ligakonkurrenten Chelsea.

Trods den lidt barske velkomst føler Mourinho sig et halvt år senere hjemme i United, der efter Alex Ferguson-æraen har været igennem nogle hårde, titelløse år.

- Jeg kan kun sige, at jeg blev taget imod med åbne arme af en meget rolig, intelligent bestyrelse og ejere. De ved, hvad de vil, siger José Mourinho.

- For mig har det været nemt at komme her. Det er et svært job, men meget nemt at føle sig hjemme.

- Nemt at føle sig godt tilpas i klubben. Nemt at føle, at klubben vil fremad, og at folk gerne vil være glade igen. Jeg havde det godt med det samme, jeg kom her, siger portugiseren.

- Så jeg har været her fem-seks måneder, men føler mig hjemme. Det har været nemt. Forventningerne er store, resultaterne går op og ned, og vi er ikke i den position, vi ønsker os, siger han.

Manchester United har godt hjulpet af flere scoringer fra Zlatan Ibrahimovic vundet de seneste tre kampe i Premier League.

Holdet indtager en øjeblikkelig sjetteplads i Premier League med 30 point - 13 færre end førerholdet Chelsea.

Mandag venter Sunderland hjemme på Old Trafford. Sunderlands manager David Moyes blev i 2013 hentet til United som afløser for legenden Alex Ferguson.

Moyes blev sparket ud ti måneder senere og nåede ikke engang at stå i spidsen for United i en hel sæson.