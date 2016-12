Spiller Pumaen om verdens underligste trofæ?

TV 2 SPORT går i en dokumentar-serie tæt på The White Puma og hans familie igennem en sæson i USA, hvor Jimmy Nielsen nu er træner

Der er mere brug for et værktøjsskab end et pokalskab, når træner Jimmy Nielsen og hans mandskab fra Oklahoma City Energy FC skal finde plads til trofæet fra det seneste møde med lokalrivalerne fra Tulsa Roughnecks.

For det er ikke den sædvanlige pokal i imiteret sølv med store ører, der er på spil, i kampene mellem de to USL-klubber fra staten Oklahoma. Langt fra kan man vel sige.

- Der er en masse rivaliseringer, hvor det handler om at vinde en pokal. Alle har en pokal. Vi ville have noget andet, siger John Bratt fra fanfraktionen The Grid i shorts-serien 'The White Puma - en gamblers second chance', som kan ses på TV 2 Play.

I stedet valgte fansene, at der i sæsonens indbyrdes opgør skulle spilles om noget, der signalerer den olieindustri, som er en væsentlig del af identiteten, når man er bosiddende i Oklahoma.

- Vi ville have noget, der kunne bruges som et værktøj. Vi ville have noget unikt. Vi ville ikke have en pokal mere. Vi ville have en skruenøgle.

Derfor gælder det både æren i lokalopgøret mellem de to hold, der efter USA-målestok nærmest ligger i hinandens baghave med 170 kilometers afstand. Og det gælder ikke mindst en 120 centimeter lang overdimensioneret skruenøgle.

Et trofæ, der vel kan betegnes som ét af verdens mere markante sportstrofæer.

Du kan se hele serien 'The White Puma - en gamblers second chance' på TV 2 Play lige her. Det første afsnit er gratis. I shorts-serien følger vi Jimmy Nielsens liv i det amerikanske midtvest, hvor tornadoer og skydevåben er hverdagskost, men hvor familien Nielsen har slået rødder efter en række turbulente år.