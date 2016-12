Ude på ubestemt tid: La Liga-forsvar ramt af kræft

Yeray Álvarez med nummer 27 har fået den dårlige nyhed op til jul. Foto: VINCENT WEST / Scanpix Denmark

Den spanske klub La Liga-klub Athletic Bilbao er kommet med en trist julenyhed. En af holdets faste forsvarsspillere er ramt af kræft.

Midt i glæden over at have spillet sig videre i den spanske pokalturnering, Copa Del Rey, kom nummer syv i La Liga, Athletic Bilbao, også med en trist besked.

Klubbens kun 21-årige midterforsvar Yeray Álvarez er ramt af testikelkræft, hvilket også var grunden til, at han ikke var med i returkampen mod Racing Santander.

Álvarez spiller sin første sæson på klubbens førstehold, og han har hurtigt spillet sig til en fast plads i startopstillingen. Nu venter der ifølge flere spanske medier allerede en operation i den kommende uge.

- Vi gennemgik en række tests, der afslørede en tumor. Vi bliver nødt til at handle hurtigt, og det sker selvfølgelig i overensstemmelse med spilleren og hans familie, siger Bilbaos læge, Josean Lekue.

Han slår samtidig fast, at man ikke kan sige noget om, hvornår Álvarez kan være tilbage, da det afhænger meget af, hvordan kroppen reagerer på operationen. Ifølge Marca udtaler han dog, at der umiddelbart er grund til at være optimistisk omkring forløbet, selvom forsvarsspilleren står foran flere forskellige tests.

Optimismen er tilsyneladende smittet af på 21-årige Yeray Álvarez, der selv har været ude med en melding på sin Instagram-profil:

Gracias a todos por los mensajes y por todo el apoyo os lo agradezco mucho. Estoy seguro de que todo va a salir bien y volvere mas fuerte A photo posted by Yeray (@yerayalvarez) on Dec 23, 2016 at 11:07am PST

- Tak for alle jeres beskeder og støtte. Det betyder rigtig meget. Jeg er sikker på, at alt nok skal gå, og jeg kommer endnu stærkere tilbage, skriver Yeray Álvarez.

Han får også opbakning af klubbens præsident, Josu Urrutia , der slår fast, at det hele er gået meget stærkt, men at de er optimistiske, og holdet vil bakke ham op.

På de sociale medier vælter det også ind med støtte til Álvarez,