Chelsea udbygger føring og vinder 12. ligasejr i træk

Chelsea vandt endnu engang i Premier League. Foto: HANNAH MCKAY / Scanpix Denmark

Chelsea vinder og vinder og vinder. Nu også uden Diego Costa. Mandag gik det ud over Bournemouth.

Den italienske manager Antonio Contes Chelsea-hold fortsætter med at hente sejre i Premier League.

Mandag vandt rækkens tophold således for 12. gang i træk, da det hjemme på Stamford Bridge blev 3-0 over Bournemouth.

Chelsea stillede endda op uden topscorer Diego Costa og midtbaneslideren N'Golo Kanté, som sad ude med karantæne.

Med sejren har Contes formstærke mandskab 46 point for 18 kampe og er kun én sejr fra at tangere Arsenals rekord fra 2002 med 13 ligasejre i træk i samme sæson.

Rekorden blev udbygget til 14 i den efterfølgende sæson.

Netop Arsenal har 37 point for 18 kampe efter 1-0 hjemme mod West Bromwich Albion på et sent mål af Olivier Giroud.

Liverpool og Manchester City har henholdsvis 37 og 36 point for en kamp færre. City spiller senere mandag, mens Liverpool først spiller tirsdag.

I Diego Costas fravær valgte Antonio Conte at stille op med Eden Hazard, Pedro og Willian som en fronttrio med stor bevægelsesfrihed.

Netop Pedro åbnede scoringen efter 24 minutter, da han afsluttede fra kanten af feltet, og skuddet strøg op i målhjørnet.

Senere i halvlegen røg et frispark fra Cesc Fabregas lige over overliggeren.

Selv om Bournemouth i første halvleg bed godt fra sig og opbyggede et par muligheder for udligning, virkede kampen reelt afgjort, da Eden Hazard bragte det velorganiserede hjemmehold på 2-0 lige efter pausen.

Hazard omsatte et straffespark, som han selv skaffede, til mål. Med Chelseas blot 11 indkasserede mål i de foregående 17 kampe, havde Bournemouth mere end et bjerg at bestige.

Den opgave var gæsterne aldrig tæt på at løse.

I overtiden satte Pedro punktum med målet til 3-0.