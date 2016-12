Drømmemål sikrer United-sejr i gensynet med Moyes

Henrikh Mkhitaryan stod bag et mindeværdigt mål for Manchester United. Foto: Phil Noble / Scanpix Denmark

Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic og Henrikh Mkhitaryan sikrede Manchester United en sejr over Sunderland.

Et drømmemål af Henrikh Mkhitaryan var glasuren på kransekagen, da Manchester United mandag sejrede med 3-1 over Sunderland i Premier League.

Kampen gav hjemmepublikummet på Old Trafford et gensyn med David Moyes, som for år tilbage blev fyret i Manchester United og nu er manager for Sunderland.

Men han fik ikke andet end gensynet med hjem, og med nederlaget er Sunderland stadig under nedrykningsstregen.

Blot tre point over ligger Kasper Schmeichel og Leicester efter 0-2 hjemme mod Everton.

Manchester United ligger på sjettepladsen med 33 point, lige som Tottenham har på placeringen over.

Med sin nye arbejdsgiver kom Moyes til Old Trafford med fokus på omstillinger og dødbolde. I front lurede Jermain Defoe og Fabio Borini på løbedueller, mens Victor Anichebe stod godt i de fysiske dueller.

Gæsterne havde i det 21. minut bud efter scoring med et frispark, som David de Gea reddede i flyvende stil.

Et minut senere appellerede United-spillerne for straffespark, da Juan Mata røg i jorden i en løbeduel med Lamine Koné.

Paul Pogba måtte efter 27 minutter se et skud snitte en forsvarsspiller og prelle af på stolpen.

Men Sunderland bukkede sig ikke, og både Borini og Anichebe havde en stor chance til scoring, da begge fik muligheden i det lille felt efter en halv time.

Så kom Daley Blinds føringsmål til 1-0, da venstrebacken efter 39 minutter søgte med frem, indgik i et godt kombinationsspil og tørt afsluttede med venstrebenet.

United havde efterfølgende et par muligheder for at udbygge føringen, før Zlatan Ibrahimovic i anden halvleg øgede til 2-0 på en friløber, og Henrikh Mkhitaryan helflugtede et indlæg i mål med hælen til 3-0.

Reduceringen til 1-3 satte Fabio Borini i nettet med et smukt langskud.

Sunderlands manager, David Moyes, var tilbage i Manchester United for første gang siden sin fyring for snart tre år siden.

Den nuværende Sunderland-manager var frem til sin tiltræden i United i 2013 højt respekteret. Men renomméet fik nogle gevaldige buler i løbet af de blot ti måneder i Manchester-klubben.

Før mandagens Premier League-opgør varmede Moyes op til gensynet med udtalelser om, at han ikke længere kan genkende klubbens værdier.