Nordkoreanske tilstande? Formand ryster på hovedet af FCK-udmelding

FCK fik inden sæsonen en pjece, som advarede mod at opildne til brug af pyroteknik. Derfor kan straf ikke komme bag på dem, mener disciplinærformand.

FCK har fået en bøde på 10.000 kroner, mens Mathias "Zanka" Jørgensen har fået en skriftlig advarsel for offentligt at anerkende FCK-tilhængernes brug af fyrværkeri før opgøret mod FC Porto i november måned.

Det fik FCKs direktør Anders Hørsholt til at sammenligne disciplinærinstans med "nordkoreanske tilstande".

Men den sammenligning er helt til grin, mener formand i Fodboldens disciplinærinstans.

- Når en klub går ud og anerkender en sådan lovovertrædelse offentligt, så er det en overtrædelse af DBUs love, og det er at bringe fodboldspillet i miskredit. Derfor har vi sanktioneret FCK, siger formand i Fodboldens disciplinærinstans, Jens Hjortskov til TV 2 SPORT.

FCK siger jo at der er Nordkoreanske tilstande i disciplinærinstansen.

- Ja, men det er der ikke

Videoen herunder var en af årsagerne til sanktionen mod FCK - se den her:

Varm velkomst til spillerbussen langs Øster Allé - tak for støtten og god kamp til alle! #fcklive #ucl #cldk pic.twitter.com/mFceU5OqLl — F.C. København (@FCKobenhavn) November 22, 2016

Formanden mener heller ikke, at straffen på nogen måde kan komme bag på hverken FC København eller spilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen.

- Forud for denne sæson sendte vi retningslinjer ud til alle klubber, hvor udtrykkeligt gjorde opmærksom på, at man måtte forvente bøder, hvis klubber, officials, trænere eller spillere går ud og anerkender eller lovpriser anvendelse af pyroteknik, siger Jens Hjortskov.

- Jeg går ud fra, at klubberne har videreformidlet det til spillerne. Så det kan ikke komme bag på nogen, at vi sanktionerer, siger han.

FC København må i øvrigt også til lommerne og betale 140.000 kroner for at antænde pyroteknik under kampen mod Leicester.