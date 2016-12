Schmeichel: Point mod Everton kræver en sammenbidt indsats

Det kræver ifølge Kasper Schmeichel en koncentreret indsats af Leicester-spillerne, hvis de skal have point mod Everton 2. juledag.

En sen scoring af Daniel Amartey gav Leicester City et enkelt, men meget vigtigt point i udekampen mod Stoke for en uge siden.

I morgen sparker Premier League-holdene så gang i det travle juleprogram, og for Leicesters vedkommende begynder det med en hjemmekamp mod Everton.

- Det er et rigtig godt hold, og de har en virkelig god manager. Det bliver en svær modstander for os, siger Kasper Schmeichel, der dog ikke mener, at Merseyside-klubben er uovervindelig.

- Det er en kamp som alle andre i Premier League, som vi føler, vi kan vinde. Men det vil kræve en sammenbidt indsats som den mod Stoke.

Hvad gør Everton specielt svær at spille mod?

- Det er et godt hold samlet set. De har nogle virkeligt gode individuelle spillere som for eksempel (Romelu) Lukaku, og de er i stand til at score mål, svarer Schmeichel.

- Så det er op til os at være solide og forsøge at udnytte det, vi ser som deres svagheder.

Før den nærmest fulde spillerunde på Boxing Day frister Leicester en tilværelse som nummer 15 i Premier League. En ganske anden hverdag end på samme tidspunkt sidste år, hvor rævene lå på førstepladsen.

Everton er nummer ni i den bedste engelske fodboldrække - seks point foran mandagens modstander.

Leicester Citys travle program: