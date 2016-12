Schmeichels klub med bizar protest: Har fremstillet 30.000 Vardy-masker

Leicesters fans protesterer over beslutningen om at udelukke Jamie Vardy i tre kampe. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Leicesters fans har valgt en opsigtsvækkende måde at protestere over Jamie Vardys karantæne på tre kampe.

Jamie Vardy må sidde udenfor de næste tre kampe, som følge af det røde kort han fik mod Stoke for en uge siden.

Men det betyder ikke, at Everton slipper helt for ham i mandagens kamp mod de engelske mestre. Leicesters tilhængere har nemlig fået fremstillet intet mindre end 30.000 masker med angriberens ansigt på.

Meningen er, at de fremmødte tilskuere i perioder af kampen skal tage masken på for at vise deres utilfredshed med beslutningen om at udelukke Jamie Vardy i så mange kampe.

Den 29-årige englænder vil også selv være tilstede på stadion, hvor det er meningen, at han skal sidde ved siden af klubbens ejer, Vichai Srivaddhanaprabha.

Leicester appellerede ellers fodboldforbundets beslutning og havde en forventning om, at den ville blive omstødt, men sådan skulle det ikke blive.

Appellen blev afvist, og Jamie Vardy kommer derfor ikke i aktion mod Everton, West Ham og Middlesborough.

Følg Leicesters kamp mandag uden Jamie Vardy via vores liveblog, hvor vi løbende følgende med i de seks kampe, der bliver spillet på samme tid.