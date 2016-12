Urimeligt? Juleprogrammet forfordeler danskerklub

Pierre Emile Højbjerg fra Southampton og Emre Can fra Liverpool er blandt de spillere i Premier League, der får mindst hvile mellem kampene i over nytår. Foto: BEN STANSALL / Scanpix Denmark

Der er kæmpestor forskel på, hvor meget hvile Premier League-klubberne har mellem de mange kampe over jul og nytår. Topholdet har det bedste program.

Fans elsker det. Trænere og spillere hader det.

Jul- og nytår er lig med ultratætpakket kampprogram i den engelske Premier League.

Tre kampe skal alle klubberne spille mellem 'Boxing Day' den 26. december og 4. januar.

Det betyder voldsom trængsel og alarm i nogle klubber, mens andre har fået et mere fordelagtigt kampprogram med rigeligt hviletid mellem kampene.

For mens Pierre Emile Højbjerg og Southampton blot har 117 timer fra deres første af de tre kampe til den sidste fløjtes i gang, så topholdet Chelsea anerledes god tid til at restituere mellem opgørene.

Således går der 223 timer mellem første og sidste kamp i striben for London-klubben.

Det betyder en kamp per 74. time - eller et opgør hver tredje dag rundt regnet, mens Southampton spiller et opgør hver 39. time - svarende til et opgør per 1,6 dage.

I tabellen herunder kan du se, hvor tætpakket hver klubs kampprogram over jul og nytår er.