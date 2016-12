Giftige Mkhitaryan hylder sin skorpion-scoring

Det er det bedste mål, jeg nogensinde har lavet, siger Uniteds Henrikh Mkhitaryan efter mageløs scoring.

Det var instinktet, der tog over, da Henrikh Mkhitaryan mandag scorede et af de bedste mål i denne Premier League-sæson i Manchester Uniteds hjemmekamp mod Sunderland.

Det fortæller han til Uniteds tv-kanal, MUTV.

- Det er det bedste mål, jeg nogensinde har lavet, siger han.

På The Guardians liveblog fra kampen blev genialiteten, der bragte United foran 3-0, omtalt som "skorpion-scoringen".

Med front mod mål løftede armenieren bagbenet og hamrede med hælen et indlæg fra højre side i nettet.

En af den slags scoringer, hvor der lige går et splitsekund, før tilskuere samt med- og modspillere opfatter, hvad der er sket.

- Jeg regnede med, at bolden ville komme ind foran mig, men så så jeg, at jeg var foran bolden, siger Henrikh Mkhitaryan til MUTV.

- Fordi bolden var bag mig, var det eneste, jeg kunne gøre, at forsøge at ramme den med hælen. Så det gjorde jeg, og det lykkedes, forklarer Mkhitaryan, der efter en hakkende start hos United nu ser ud til at have spillet sig ind i både tilhængernes og manager José Mourinhos hjerte.

Mkhitaryan har på grund af en skade været ude i Uniteds to forrige kampe og blev mod Sunderland skiftet ind i anden halvleg.

José Mourinho er begejstret for igen at kunne råde over den tidligere Borussia Dortmund-stjerne. Og han glæder sig til at gense den mageløse scoring på tv.

- Men det så fænomenalt ud, siger han om kampens højdepunkt, der endda ifølge portugiseren faldt i den "rigtige" ende af Old Trafford: foran Stretford End-tribunen med de mest inkarnerede United-fans.