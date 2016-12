Liverpool fortsat ubesejret på Anfield: Afværger nederlag mod Stoke

Sturridge scorede sit første mål i indeværende sæson, da han lukkede kampen mod Stoke. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

Liverpool var bagud, men kom tilbage og vandt i overlegen stil over Stoke, som forærede store gaver væk.

Det startede med et chok, men sluttede med gaveregn og opvisning, da Liverpool tirsdag besejrede Stoke med 4-1 i Premier League.

Stoke kom nemlig foran og havde chancer til mere, før Liverpool fik vendt slaget og efter et par store gaver fra gæsterne fortsat er ubesejret på hjemmebane mod Stoke i 54 kampe i den bedste række.

De tre point luner også i toppen af rækken, hvor holdet fra Beatles-byen er tilbage på andenpladsen. Stoke er nummer 13.

Stoke-målet faldt i det 12. minut efter en efterhånden klassisk opvisning i sløjt forsvar over flere etaper af Liverpool: En dårlig clearing af Liverpool-forsvaret og derefter passivt oprydningsarbejde, så Stoke kom til indlæg.

Inde på midten var opdækningen dårlig, og på målstregen stod målmanden (Simon Mignolet) på flade fødder, da Jonathan Walters sendte sit hovedstød ind ved nærmeste stolpe via målmandens hånd.

Scoringen sendte chokbølger gennem størstedelen af tilskuerrækkerne på Anfield, for Liverpool havde aldrig nogensinde tabt til Stoke i et opgør i den bedste række på det ikoniske stadion.

42 sejre og 11 uafgjorte var det blevet til.

Men nu lugtede Stoke sensationen, og blot seks minutter efter føringsmålet var den tidligere Liverpool-spiller Joe Allen tæt på at fordoble chokket i Liverpool-dominansen. Men denne gang var Simon Mignolet vaks med en flot fodparade.

Liverpool pressede hårdt på og forsøgte et hurtigt comeback. Roberto Firmino kom til en afslutning, som blev reddet på målstregen.

Udligningen til 1-1 faldt efter 35 minutter, da Liverpool endelig fik lidt luft omkring opspillet mod de defensive gæster. Og selv om Sadio Manés indlæg var relativt ufarligt, forærede Stoke-forsvaret Adam Lallana bolden på kanten af det lille felt.

Han sagde tak for julegaven med et tørt spark.

Det åbnede for sluserne, og et minut før pausen scorede Roberto Firmino til 2-1 via indersiden af begge stolper. I tillægstiden var Sadio Mané tæt på 3-1.

Det tredje Liverpool-mål faldt i stedet et lille kvarter inde i anden halvleg, da Mané pressede Giannelli Imbula til et selvmål.

Gaveregnen fra Stoke kulminerede, da Liverpools Daniel Sturridge ganske kort tid efter sin indskiftning opsnappede en elendig tilbagelægning fra Ryan Shawcross, afdriblede målmanden og scorede til 4-1.

Det var hans første Premier League-mål i denne sæson.

Selvtilliden må have fået et nøk op før braget hjemme mod Manchester City 31. december.

Liverpool er ubesejret på Anfield i de seneste 23 kampe.