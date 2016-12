Fifa-præsident: Bred opbakning til VM-udvidelse

Gianni Infantino vil udvide VM. Foto: FABRICE COFFRINI / Scanpix Denmark

Gianni Infantino ønsker VM udvidet fra 32 til 40 eller 48 deltagere. Beslutningen træffes i januar.

Gianni Infantino, der er præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), har siden sin præsidentvalgkamp bebudet, at han vil udvide antallet af deltagere ved VM i fodbold.

Og sådan kan det meget vel komme til at gå.

Onsdag siger præsidenten på et pressemøde, at der er bred opbakning til en udvidelse blandt de forskellige nationale fodboldforbund.

Fifas øverste beslutningsorgan, Fifa Council, skal diskutere en eventuel VM-udvidelse på et møde 9. januar, skriver NTB.

Kort efter vil det formentlig stå klart, om udvidelsen bliver en realitet eller ej.

Siden 1998 har 32 lande deltaget ved VM i fodbold, og det bliver også tilfældet ved VM i 2018 og 2022. Det er tidligst fra VM i 2026, at antallet af deltagere kan udvides til enten 40 eller 48, som Infantino ønsker.

Det vides ikke, hvem der bliver vært for VM i 2026, men Infantino bekræfter, at døren er åben for et fælles værtsbud fra Canada, USA og Mexico.

/ritzau/Reuters