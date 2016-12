Malmö-spiller afslører detaljer i Kuhn-fyring: Vi gav kritik på små sedler

I Sydsvenskans podcast fortæller en spiller nu flere detaljer omkring tiden, hvor Allan Kuhn blev fyret i Malmö FF.

Allan Kuhns karriere * Klubber som aktiv: Rønne, B 1903, Lyngby, Örgryte og Hvidovre. * Har spillet fem U19-landskampe for Danmark. * 2002-2003: Cheftræner for FC Bornholm. * 2004-2009: Assistenttræner i AaB. Han var desuden cheftræner i en periode i efteråret 2008 efter Bruce Riochs fyring. * 2009-2011: Cheftræner for FC Midtjylland indtil han selv valgte at stoppe af hensyn til familielivet. * 2011: Assistenttræner i Randers FC. * 2011-2016: Assistenttræner i AaB. * 2016: Cheftræner fra 8. januar til 19. november i Malmö FF, som han førte frem til det svenske mesterskab. Kilde: Ritzau

Den danske træner Allan Kuhn sikrede Malmö FF sit nittende mesterskab i historien, men det var ikke nok til at forhindre en fyring i den svenske storklub.

- Nu er det vores vurdering, at vi har brug for et nyt lederskab for, at vi kan tage et yderligere skridt i retning af et nyt niveau for Malmö FF, sagde sportschef Daniel Andersson dengang om fyringen.

Op til fyringen gav fodboldskribent hos den svenske avis Expressen, Daniel Kristoffersson, dog udtryk for over for TV 2 SPORT, at Malmö-spillerne var utilfredse med Kuhns taktik, og at flere af profilerne i truppen ikke havde respekt for danskeren.

Alligevel slog både spillere og klubbens sportsdirektør dog fast over for Expressen, at spillerne ikke vidste noget om fyringen. I Sydsvenskans podcast afslører forsvarsspiller Franz Brorsson dog, at spillerne på sin vis havde indflydelse på vurderingen af Allan Kuhn.

Den 20-årige midtstopper fortæller, at de hver især efter sæsonen blev bedt om at skrive ned på små sedler, hvordan de vurderede trænerstabens indsats og andre ting omkring klubben. Og her havde han selv mulighed for at udtrykke sin utilfredshed.

- Jeg ved ikke, hvad de andre skrev på sine sedler. Personligt synes jeg, at det var kunstigt, når for eksempel jeg eller Mattias Svanberg gjorde det godt til træning og i mange kampe, og lige pludselig blev vi sat af, så andre kunne få pladsen.

- Det føltes som om, at alder betød mere. Jeg ved ikke, om det var gamle meritter, eller om man bare får større respekt, fordi man er ældre, siger Brorsson i podcasten.

Forsvarsspilleren roser dog Allan Kuhns engagement på sidelinjen og åbenhed omkring truppen. Alligevel er han og alle omkring klubben klar over, at Malmö altid har store krav til resultater. Derfor var det en skuffelse, at klubben ikke vandt pokalturneringen, og så kunne selv guldet i ligaen ikke redde Kuhn:

- Der er høje krav i Malmö, og vi spillere havde det også sådan lidt: "Hvad kommer der til at ske?" Vi vidste ikke, om han kunne få lov at blive eller ej, siger Franz Brorsson , der var på banen i 18 ud af 28 ligakampe i den netop overståede sæson.

Malmö FF har ansat den tidligere AaB-træner Magnus Pehrsson som erstatning for Allan Kuhn.