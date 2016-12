AaB jagter udskældt FCM-angriber

Martin Pusic (th.) er et brandvarmt emne i Aalborg. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Superligaens øjeblikkelige nummer otte, AaB, har sat jagten ind på forstærkning til truppen, og de har rettet sigtet mod FC Midtjyllands Martin Pusic.

I Nordjylland står fodboldflagskibet AaB lige nu uden en cheftræner. Samtidig mangler de også en rigtig bomber foran målet, efter sidste sæsons topscorer, Lukas Spalvis, skiftede til Sporting Lissabon i sommer.

Så imens mange holder juleferie, så har de været aktive i Aalborg. Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger er FC Midtjyllands udskældte angriber Martin Pusic et brandvarmt emne hos nordjyderne.

Lige nu mangler klubben en angriber, der er garant for mål, og den 29-årige østriger skulle være så interessant, at AaB har været i kontakt med FCM om et salg af Martin Pusic.

AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, ønsker dog ikke at gå i detaljer om, hvem klubben jagter.

- Det vigtigste for os er at finde en ny cheftræner, da han også har noget at sige, i forhold til hvem vi køber. Desuden vil jeg ikke kommentere på konkrete navne, siger Allan Gaarde til TV 2 SPORT.

Martin Pusic havde allerede et ben ude af FC Midtjylland i sommer, hvor sportsdirektør Claus Steinlein gav ham fri, så han selv kunne opsøge muligheden for et skifte væk fra klubben. Det mislykkedes dog, men i vinterens transfervindue skal det tilsyneladende være. Martin Pusic skal væk fra Heden, hvor han ikke har været i truppen til de seneste fire superligakampe.

Spørgsmålet er så, om AaB overhovedet kan komme på tale i en handel. Da Pusic skiftede til FC Midtjylland fra Esbjerg i vinterens transfervindue for to år siden, havde han store forventninger til sit skifte.

- Det er det bedste hold i Danmark, og de har store ambitioner. De vil ikke kun opnå noget i Danmark, men også i Europa. Jeg har gode og store planer for fremtiden, og dem vil jeg holde fast i ved at starte her i klubben, sagde Pusic dengang med hentydning til, at han gerne vil til en større klub i udlandet.

Udlandseventyr kan komme på tværs

TV 2 SPORT erfarer da også, at både prisen og et udlandseventyr kan komme på tværs af handlen imellem FC Midtjylland og AaB. Ifølge TV 3 SPORT forlangte FCM nemlig omkring fem millioner kroner for et Pusic-skifte i sommer, men det er langt fra, hvad AaB vil betale for angriberen.

Desuden er midtjyderne angiveligt kun interesseret i at sælge Martin Pusic til udlandet, så AaB i stedet kan være tvunget til at lede videre efter en målfarlig angriber. I første omgang har Allan Gaarde da også nok at se til med at finde en ny træner til klubben.

- Vi skal meget gerne have det på plads, inden vi starter igen den 4. januar. Vi har selvfølgelig kigget grundigt på markedet, og feltet er skåret kraftigt ned. Processen er fortsat i gang, men vi er nået til de afsluttende samtaler, siger sportsdirektøren.

I Midtjylland kan de i stedet koncentrere sig om at få skippet Martin Pusic af sted til udlandet. Efter sit skifte i februar 2015, var han ellers med til at vinde mesterskabet for FC Midtjylland, hvor spillede med i samtlige 16 ligakampe for den senere mesterklub i forårssæsonen.

2015/2016-sæsonen startede dog rigtig skidt for Martin Pusic, der havde svært ved at spille sig til en fast plads på holdet. Det hele kulminerede i FCM’s europæiske udekamp mod Southampton, hvor han var sat på bænken.

Her gik han langt over stregen, da han ytrede sin utilfredshed over for cheftræner Jess Thorup, hvilket resulterede i, han blev vraget til næste superligakamp og siden måtte undskylde. Sidste sæson sluttede dog fornuftigt for Pusic med masser af spilletid, men i denne sæson startede det hele så forfra.

Efter sit glippede sommerskifte er spørgsmålet så, om Pusic endelig kommer af sted fra Midtjylland i dette transfervindue. Et skifte nordpå til AaB ser dog unægteligt svært ud, selvom nordjyderne altså meget gerne ser, at Pusic kommer til Aalborg.

29-årige Pusic har inden Esbjerg-tiden spillet for flere norske klubber, og tidligere har han også spillet to kampe for Hull City i Championship.