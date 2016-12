Afviste USA og Kina: Tidligere landsholdsanfører stopper karrieren

Halvandet år efter at have spillet sin sidste kamp stopper Christian Poulsen endegyldigt karrieren. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Efter sit stop i FC København i juni 2015 er fodboldkarrieren nu endegyldigt forbi for Christian Poulsen.

Den tidligere danske landsholdsprofil Christian Poulsen er definitivt færdig med at spille professionel fodbold.

Det skriver Ekstra Bladet, som har talt med Poulsens agent, Jørn Bonnesen.

- Ja, han er stoppet. Der er ikke mere musik i det.

- Det er sådan, udviklingen er gået. De muligheder og tilbud, der kom, de var ikke af sådan karat, at det kunne friste, og så har vi ladet det ligge og ikke opsøgt noget selv, siger Jørn Bonnesen til avisen.

Agenten bekræfter, at der var tilbud om at fortsætte karrieren fra både Kina, USA og Indien, men at disse tilbud ikke var noget for 36-årige Christian Poulsen.

Han spillede dermed sin sidste kamp hjemme mod Hobro for FC København i den bedste række 7. juni i 2015, inden han stoppede i FCK, da kontrakten løb ud kort efter.

Christian Poulsen vendte tilbage til FCK i 2014 efter mere end ti år i udlandet.

Karrieren begyndte i Holbæk og tog fart i FCK i begyndelsen af dette årtusind.

Poulsen skiftede fra FCK til tyske Schalke 04 i en handel, der i 2002 angiveligt gjorde ham til den dyrest solgte superligaspiller.

I juni 2015 sagde Christian Poulsen, at det var hans egen beslutning at stoppe i FCK.

- Jeg kunne være fortsat, men har valgt at stå frit med hensyn til, hvad min fremtid bringer. Det vil jeg bruge den næste periode til at overveje.

- Jeg var usikker på, hvad jeg ville med min karriere efter så mange år i udlandet, da jeg i efteråret 2014 skrev kontrakt med FCK. Derfor valgte jeg kun at skrive kontrakt frem til 30. juni i år, sagde Christian Poulsen dengang til FCK's hjemmeside.

Efter opholdet i Schalke 04 skiftede Christian Poulsen til Sevilla, hvor karrieren toppede. Han var siden også forbi Juventus, Liverpool, franske Evian og Ajax Amsterdam.

Ifølge Jørn Bonnesen passer det Christian Poulsen fint at få en stille afsked med fodboldverdenen.

- Det er jo mærkeligt, for på banen var han jo noget af en kriger, men uden for banen er han det mest rolige og ydmyge, man kan forestille sig. Det passer ham fint, at han kunne løbe ud ad bagdøren, siger Bonnesen.

Ifølge agenten har Christian Poulsen ikke umiddelbart de store planer om at blive fodboldtræner.

Christian Poulsen opnåede at spille 92 landskampe for Danmark - den sidste tilbage i 2012 mod Tyskland.