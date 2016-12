Hazard kan også med tømmermænd: Scorede hattrick efter våd bytur

Hazard kan tilsyneladende også imponere på banen med tømmermænd. Foto: Tony O'Brien / Scanpix Denmark

Chelsea-stjernen Eden Hazard kan også imponere med tømmermænd. I sin sidste ligakamp for Lille scorede han tilsyneladende hattrick med tømmermænd.

Det er Hazards tidligere holdkammerat Rio Mavuba , der i et interview til engelske Independent fortæller om en våd afskedsbytur.

Med en enkelt kamp tilbage i sæsonen var Lille sikker på at blive nummer tre i ligaen, og Hazard var godt klar over, det også blev hans sidste kamp for den franske klub.

Hazards indsats på banen udstrålede på ingen måde tømmermænd. Foto: DENIS CHARLET / Scanpix Denmark

Derfor arrangerede den belgiske profil, der på daværende tidspunkt var 21 år, en aften i byen for klubkammeraterne. En aften, der ifølge Rio Mavuba, endte med, at Hazard ikke fik noget søvn inden den sidste ligakamp mod Nancy dagen efter.

- Vi besluttede at gå ud og få en enkelt drink. En enkelt drink, der trak lidt ud. Den næste morgen var Eden stadig fuld. Samme aften, da der var gået en halv time, havde Eden allerede scoret hattrick.

- Drengen havde ikke engang sovet, han drak hele natten, og så scorede han et hattrick på 30 minutter. Vi kiggede alle sammen på hinanden og konstaterede, at han var 'den ægte vare', siger Rio Mavuba ifølge Independent.

Det var en sæson, hvor Lille-holdet, udover Hazard, bestod af profiler som Joe Cole, Dimitri Payet and Mathieu Debuchy. Klubben sluttede som nummer tre efter Paris Saint-Germain og Montpellier, hvor sidstnævnte blev franske mestre.