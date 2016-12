Lyngby forlænger med topscorer

Jeppe Kjær havde kontraktudløb til sommer. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Lyngby har forlænget kontrakten med klubbens topscorer, Jeppe Kjær, som havde kontraktudløb til sommer.

Målscorere med kontraktudløb er ofte i høj kurs, men meget tyder på, at Jeppe Kjær bliver i Lyngby Boldklub i yderligere to sæsoner.

Torsdag forlængede den 31-årige angriber sin kontrakt med Lyngby, så parterne har papir på hinanden frem til sommeren 2019, meddeler Lyngby på klubbens hjemmeside.

Den oprindelige kontrakt stod til at udløbe den kommende sommer, og derfor kunne Jeppe Kjær frit forhandle med interesserede klubber fra 1. januar 2017.

Lyngby-træner David Nielsen glæder sig over udsigten til, at Jeppe Kjær nu med al sandsynlighed fortsætter i Lyngby.

- Jeppe Kjær er en vinder, og han viser det hver eneste dag til træning og hver eneste gang til kamp. På den måde er han en kulturbærer og et billede på den vinderkultur, vi er lykkedes med at implementere.

- Jeppe har samtidig scoret mange vigtige mål for os gennem hele efteråret, så vi glæder os over, at han har dedikeret sin fremtid til Lyngby Boldklub, så vi stadig kan se ham fejre sine scoringer i kongeblåt, siger David Nielsen.

Jeppe Kjær har foreløbig scoret otte gange i Alka Superligaen i denne sæson. Han kom til Lyngby på en fri transfer fra AGF i sommeren 2015.

I den første sæson scorede han syv gange, da Lyngby rykkede op i den bedste række.