På vej til ny sportsgren? Tottenham-stjerne med sjov jobansøgning

Harry Kane var ikke i nærheden af at score på sit straffespark. Foto: Eddie Keogh/Matthew Childs / Scanpix

Harry Kane kunne godt se det sjove i at have sparket et straffespark langt over mål i 4-1 sejr over Southampton.

Det endte ikke med at få afgørende betydning.

Måske var det derfor, Tottenhams Harry Kane godt kunne se det sjove i, at han kanonerede et straffespark langt over mål i onsdagens Premier League-kamp mod Southampton. Hans reaktion vender vi tilbage til.

Angriberen havde allerede scoret en enkelt gang i kampen, da han med en halv time tilbage fik mulighed for at bringe Tottenham på 3-1.

Men da han skulle til at tage straffesparket, lignede det, at han gled en anelse. Det var nok til, at Kane nærmest kun ramte den nederste del af bolden, hvilket gav en noget anden vinkel på sparket, end han formentlig havde regnet med.

Kort efter sit brændte straffespark begyndte de sociale medier hurtigt at gøre grin med episoden.

Harry Kane’s penalty = still rising pic.twitter.com/Rf6dKqE0Sn — Bleacher Report UK (@br_uk) December 28, 2016

A German man has just intercepted Harry Kane's penalty pic.twitter.com/nOGjRQ5mtA — TheODDSbible (@TheOddsBible) December 28, 2016

BREAKING: Harry Kane's penalty has finally landed. pic.twitter.com/Se9pZm6RZk — SPORF (@Sporf) December 28, 2016

Harry Kane kunne som sagt godt se det sjove i hans spark. Derfor gik han efter kampen til tasterne på Twitter for at komme med en uopfordret jobansøgning.

Ikke til andre fodboldhold vel at mærke - men til en anden sportsgren.

- Hvis der er nogen NFL-hold (amerikanske fodboldhold red.), som savner en kicker i fremtiden, så kig på min kamp i aftes, skriver Kane.

If there's any @NFL teams looking for a kicker in the future, have a look at my game tonight! #SOUTOT — Harry Kane (@HKane) December 28, 2016

Og måske er Harry Kanes jobansøgning ikke så dum igen. I år har været en slem sæson for kickere i NFL. Blandt andet blev der i 11. spillerunde brændt 12 extra point. Det er aldrig nogensinde sket tidligere.