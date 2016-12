Europæisk topdommer: - Vil ikke afvise Kina kan købe mig fri

Clattenburg afviser ikke et skifte fra Europa til Kina. Foto: ODD ANDERSEN / Scanpix Denmark

Mark Clattenburg har dømt alle de største fodboldfinaler i 2016, og det kan have banet vejen for et skifte til Kina.

Seneste skud på den kinesiske fodboldstamme er argentineren Carlos Tévez .

I jagten på millioner af kroner skifter flere og flere fodboldstjerner til 'Chinese Super League', hvor pengene er rigtig, rigtig store.

Men det er langt fra sikkert, at fremtiden kun byder på spillerskifter. I et af de mere sjældne interviews åbner den engelske topdommer Mark Clattenburg nemlig for, at han sagtens kan se sig selv dømme i kinesisk fodbold.

Han regnes lige nu blandt verdens allerbedste dommere, og i år har han dømt både FA-, Champions League- og EM-finalen. Fremover kan den store scene muligvis blive overladt til andre europæiske dommere.

- Kina ønsker helt sikkert at udvikle fodbolden, hvis man ser på deres ansættelser, og hvem der rekrutterer. Jeg er på kontrakt med Premier League, men hvis muligheden byder sig, bliver jeg nødt til at se på en langsigtet strategi for min karriere. Hvor lang tid kan jeg blive ved som dommer? Jeg har været i Premier League i 12 år. Det har været fantastiske 12 år.

- Der er ikke noget tilbud på bordet, men hvis de giver mig et tilbud, vil jeg overveje det. Men lige nu nyder jeg at arbejde for Premier League og UEFA, siger Clattenburg i et interview med The Guardian.

Den engelske dommer er fyldt 41 år, og i denne uge blev han hædret med titlen som årets dommer. Når tiden i Premier League er forbi, vil Clattenburg gerne være med til at hæve dommerstandarden i Kina. Og han slår fast, at det ikke er pengene, der trækker.

- Penge er aldrig det, der har drevet jobbet som dommer. Det handler om drivkraften i at gøre noget anderledes. Måske hjælpe med rekrutteringen, siger Clattenburg, og slår fast, at han forventer, kinesisk fodbold bliver en magtfaktor:

- Det er vigtigt at have den nødvendige kvalitet af dommere, hvis man vil højne kvaliteten i fodbolden. Kina bliver en stor spiller på markedet i de kommende år. Hvis de vil være seriøse med deres liga, skal de have det rigtige setup, og dommerne er en kæmpe del af fodbold.

