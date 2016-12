TV 2 fik hjælp af Dolbergs søster: Jeg sætter dig lige på højtaler

TV 2 SPORT måtte tage lidt utraditionelle metoder i brug for at interviewe Kasper Dolberg, der torsdag blev kåret som Årets Fund 2016.

Kasper Dolberg blev torsdag kåret som Årets Fund 2016.

Fodboldspilleren har fået sit gennembrud i Ajax, hvor han har scoret otte mål i Æresdivisionen. De præstationer har gjort, at landstræner Åge Hareide gav ham debut på A-landsholdet.

Dolberg er for tiden skadet, og han kunne ikke selv modtage hæderen i Danmark.

I stedet modtog Kasper Dolbergs søster prisen for ham, og hun kunne efterfølgende ringe ham op og meddele, at han havde vundet.

- Jeg sætter dig lige på højttaler, sagde søsteren for at hjælpe TV 2 SPORT med at få et interview med Ajax-spilleren.

Du har lige vundet Årets Fund. Hvad tænker du om det?

- Det er jeg da glad for. Det er en stor pris at vinde, så det gør mig da stolt, siger Kasper Dolberg til ... TV 2 SPORT og sin søster.

- Der er mange store sportsnavne, som har vundet den igennem tiderne, så det er lidt svært at forstå, men det er da helt fantastisk.

Årets Fund er blevet kåret siden 1929, og Kasper Dolberg skriver sig ind i historiebøgerne blandt fodboldspillere som Nicklas Bendtner og Daniel Agger.