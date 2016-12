Zlatan sætter kritikere på plads: - Jeg vil putte bolden i kæften på dem

Zlatan Ibrahimovic har scoret 12 mål i Premier League i denne sæson. Foto: Phil Noble / Scanpix Denmark

Zlatan Ibrahimovic har fundet målformen i Manchester United. Svenskeren siger selv, at det ikke kommer bag på ham.

Han har før scoret mål på samlebånd i Holland, Italien, Spanien og senest Frankrig. Nu gør han det i England. Zlatan Ibrahimovic har for alvor fået mål i støvlerne igen, siden han tidligere på året skiftede til mægtige Manchester United.

Svenskeren kom dog langsomt igang og mødte en del kritik i de engelske medier, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved, om han havde det, der skulle til. Den kritik har han nu gjort til skamme.

- Jeg er god til det, jeg laver, og sådan har det været i 15 år. Det er ikke noget nyt. Der var meget snak, før jeg kom og lige i starten. Det er ikke nogen overraskelse for mig, og dem som kender mig, de ved, hvad jeg er i stand til. Det eneste nye, er, at jeg spiller i Premier League, siger den 35 årige svensker i et interview med ligaens TV-kanal.

Zlatan Ibrahimovic scorede fire mål i sin første tid i klubben, og derefter røg han ind i en mindre krise, hvor han slet ikke scorede i over en måned. Nu er han tilbage på sit vanlige niveau og har scoret 12 mål i 17 Premier League-kampe.

- Folk forventede det nok ikke. De tænkte "Han er over 35. Det er slut.". Men jeg tænkte, at når alle tror, det er forbi, så kommer jeg igen. Og jeg vil vise dem. Ikke vise, at de tog fejl, men jeg vil putte bolden i kæften på dem. Jeg snakker med fødderne, hvor andre snakker med munden. Jeg gør det med fødderne, siger han.

Kan blive Europas mest scorende

2016 har alt i alt været et godt år for den kontroversielle svensker. Han har før den sidste kamp i år scoret 50 mål i alle turneringer, og det er bare et enkelt mål mindre end Lionel Messi, der har scoret flest af alle.

Ibrahimovic har altså gode muligheder for at indhente argentineren i kampen mod Middlesbrough, der spilles nytårsaften.

- Jeg prøver at gøre mit job. Jobbet er at score mål og hjælpe mine holdkammerater til at score mål og spille godt. Målene kommer oftere nu, end de har gjort tidligere i karrieren. Jeg foretrækker dog, at vi ligger øverst i tabellen, end at jeg scorer mange mål, siger Ibrahimovic.

Kampen mod Middlesbrough er en del af det pressede program, som Premier League-klubberne traditionelt spiller omkring jul og nytår, hvor de spiller tre kampe på under en uge.

- Vi er klar. Det er første gang, at jeg har sådan et kampprogram, men jeg føler mig klar. Jeg føler mig i god form, og jeg har god selvtillid, men det har jeg aldrig haft nogen problemer med. Jeg træner og restituerer godt, siger Ibrahimovic.