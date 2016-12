Buksepilleri, EM-sensation og Dolberg-hattrick: Her er årets mest sete fodboldvideoer

Joachim Löw, Aron Gunnarsson og Kasper Dolberg. Foto: Scanpix/TV 2

Joachim Löws buksepilleri, Islands EM-sensation og Kasper Dolbergs hattrick er blandt de fem mest sete fodboldvideoer på tv2.dk i år.

Fodboldfans i Europa sad klistrede til tv-skærmene i juni og juli for at følge deres helte ved EM, men i begyndelsen af turneringen var det den tyske landstræner, Joachim Löw, der pillede og lugtede sig til mest opmærksomhed.

Senere ramte fodboldfeberen i den grad også Island. Hele 99,8 procent af alle dem, der havde tændt for et tv på vulkanøen mandag aften den 27. juni, så de undertippede islændinge levere en EM-sensation af de helt store ved at sende England ud i ottendedelsfinalen.

2016 var samtidig året, hvor en ung dansker fra Silkeborg-forstaden Voel kom på alles læber, og da Kasper Dolberg scorede et vaskeægte hattrick på bare 18 minutter mod Nijmegen i november, stod koryfæer klar i kulissen med rosende ord til Ajax-angriberen.

Et saksesparksmål i serie 3 fangede også flere internationale mediers interesse og blev delt tusindvis af gange på de sociale medier.

Det spektakulære mål samt de andre øjeblikke kan du få et gensyn med i listen herunder.