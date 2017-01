Chelsea-manager føler sig som jaget vildt efter sejr

Antonio Conte og Chelsea har vundet 13 kampe i træk. Foto: Eddie Keogh / Scanpix Denmark

Chelseas imponerende række af ligasejre risikerer at gøre holdet tilfreds, vurderer manager Antonio Conte.

Chelsea stormer af sted i Premier League, og lørdag hentede Londonklubben sin 13. sejr i træk, da Stoke blev besejret 4-2.

Den imponerende række af sejre risikerer dog at gøre holdet tilfreds, og manager Antonio Conte erkender da også, at Chelsea nu er jaget vildt i Premier League med 49 point på førstepladsen.

- Når man vinder meget, så er der en stor fare for at blive tilfreds og tænke: "Åh, vi har vundet meget, og hvis vi ikke vinder, så er det ikke så vigtigt".

- Det er ikke nemt, for efter så mange sejre møder man hold, der af mange årsager vil besejre dig.

- Det skal vi være klar over, men når man har de spillere (i Chelseas trup, red.), så kan jeg sove roligt, siger Chelseas manager.

Brasilianske Willian scorede to gange, mens Gary Cahill bragte Chelsea foran 1-0, og Diego Costa sikrede slutresultatet med sin scoring i det 85. minut.

Conte var dog tilfreds med Chelseas evne til at indstille sig på modstanderen Stoke.

- Kampen var et godt eksempel på, hvad jeg mener, når jeg taler om sværhedsgraden i Premier League.

- Mine spillere viste mig, at de er i stand til indstille sig på en anden form for fodbold, og de viste viljen til at kæmpe og opnå et stort resultat. De fortjente sejren, siger Antonio Conte.