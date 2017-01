Derfor begyndte Chelsea-stjernen at græde efter sin scoring

Mãe No céu é o seu lugar Onde estará você agora Onde é que você mora Deixou tanta saudade Depois que daqui foi embora Pergunto por perguntar Pois tenho tanta certeza É no céu que você está Pois perto de Jesus Cristo Com certeza é o seu lugar. Pois para você ser santa Não precisa canonizar Basta ser a mãe que foi Para se santificar. Não pense que estou magoado Pelos castigos a mim dados Pois entre a mãe e o filho Sempre tudo é perdoado. Pode acreditar que estou bem Pois entre o castigo e o carinho Você fez com que eu seguisse Com certeza um bom caminho. Sinto muito sua falta isso é verdade Mas ainda me conformo Pois iremos viver juntos Por toda eternidade. Continuo aqui na terra Aos seus ensinos ser fiel Para que possa como você Também ter o Reino do céu. Aí então nos encontraremos Já desprendidos da terra Para então participar Da sonhada vida eterna. #minhaguerreira #minharainha #teamoeternamente #saudades #luto ️

