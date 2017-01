Eriksen skabte næstflest chancer i 2016: Denne stjerne inspirerer ham mest

Christian Eriksen i aktion for Tottenham. Foto: ADRIAN DENNIS / Scanpix Denmark

Christian Eriksen var den spiller i Premier League, der skabte flest chancer i 2016.

Når Christian Eriksen går på banen for sin engelske klub Tottenham, er der så godt som garanti for, at danskeren skaber en chance for sit hold.

Således er Eriksen den spiller, der i 2016 skabte næstflest i chancer i hele Premier League. Det skriver The Sun. Ifølge avisen skabte han 116 chancer, hvilket kun blev overgået af West Hams franske kreatør Dimitri Payet.

Og hvis man kigger på, hvilken spiller Christian Eriksen beundrer mest i verden, er det måske ikke så sært, at han skaber så mange chancer.

Andrés Iniesta i kampen for Barcelona mod Manchester City. Foto: Albert Gea / Scanpix Denmark

- Den spiller, jeg beundrer mest, er Andrés Iniesta. Hans spillestil har været fantastisk i årevis. Selvfølgelig løber de mindre i Barcelona, fordi de hele tiden har bolden. Jeg har altid været en spiller i bevægelse. Det er ikke fordi, jeg kan lide at løbe. Jeg kan lide at få bolden. Hvis du er klog nok, behøver du ikke løbe, siger Christian Eriksen til Telegraph.

Andrés Iniesta er og har aldrig været blandt de hurtigste spillere i verden. Det samme gælder Eriksen, og her har han også fundet inspiration i den lille spanier.

- Jeg har aldrig været den, der satte 20 spillere på fløjen. Jeg vil altid være den spiller, der sniger bolden igennem for at opbygge og skabe noget, siger Eriksen.

Christian Eriksen er ikke kun god til at gøre sine medspillere gode, for han er faktisk den spiller i denne sæson, der har haft næstflest afslutninger; kun overgået af Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic.

Danskeren spillede hele kampen, da Tottenham søndag vandt 4-1 over Watford.